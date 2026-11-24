El calendario astronómico tendrá un espectáculo especial este 24 de noviembre. La Luna de Castor dará inicio a una serie de tres superlunas consecutivas que podrán observarse durante los próximos meses. El fenómeno también despierta interés desde la astrología, donde se relaciona con los cambios emocionales, los cierres de ciclos y las nuevas etapas personales.
El cielo tendrá un fenómeno especial este martes: llega la Luna de Castor
El satélite natural ofrecerá un espectáculo en el cielo y marcará el comienzo de una serie de tres eventos consecutivos. El fenómeno permitirá observarlo más cerca de la Tierra y también despierta interés por sus interpretaciones astrológicas.
La primera superluna coincidirá con el perigeo, el punto de la órbita lunar en el que nuestro satélite se encuentra más cerca de la Tierra.
En esta oportunidad, la distancia será de aproximadamente 360.766 kilómetros. Debido a esa proximidad, la Luna podrá apreciarse ligeramente más grande y brillante de lo habitual. Sin embargo, la diferencia será difícil de distinguir a simple vista.
El nombre Luna de Castor tiene su origen en antiguas tradiciones de América del Norte y está relacionado con la época del año en que estos animales construían sus refugios y se preparaban para el invierno.
La ilusión óptica
Uno de los momentos más llamativos para observar la Luna será cuando aparezca cerca del horizonte. En esa posición, puede parecer mucho más grande que cuando está alta en el cielo.
Este efecto se conoce como ilusión lunar. Aunque genera una impresión visual de mayor tamaño, no significa que el satélite aumente sus dimensiones: se trata de una percepción de nuestros ojos y cerebro.
Cuándo llegarán las próximas superlunas
La serie continuará durante los dos meses siguientes, con otras dos oportunidades para observar el fenómeno:
- 24 de noviembre de 2026: llegará la Luna de Castor, a unos 360.766 kilómetros de la Tierra.
- 24 de diciembre de 2026: la superluna de Nochebuena estará a aproximadamente 356.740 kilómetros.
- 22 de enero de 2027: se producirá la tercera superluna consecutiva.
La Luna de diciembre será la que alcance la menor distancia entre las dos primeras fechas mencionadas.
Cómo observar las tres superlunas
Para disfrutar de estas noches, conviene buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del horizonte.
No se necesitan telescopios ni equipos especiales para observar el fenómeno. La Luna podrá apreciarse a simple vista, aunque unos binoculares permitirán distinguir algunos detalles de su superficie.
Qué efectos tendrá en los signos del zodíaco
Desde la astrología, la Luna llena de noviembre se vincula con los cierres de ciclos, la reflexión y la necesidad de ordenar las emociones antes de comenzar una nueva etapa. Sus interpretaciones también señalan posibles influencias en los distintos signos del zodíaco.
- Aries: revisar decisiones impulsivas y prestar atención a las relaciones.
- Tauro: enfocarse en los vínculos, la estabilidad y los asuntos personales.
- Géminis: ordenar pensamientos y prestar atención a la comunicación.
- Cáncer: conectar con las emociones y atender las necesidades personales.
- Leo: replantear proyectos, objetivos y prioridades.
- Virgo: dejar atrás situaciones pendientes y reorganizar la rutina.
- Libra: buscar equilibrio en las relaciones y resolver diferencias.
- Escorpio: atravesar una etapa de transformación y renovación personal.
- Sagitario: revisar metas y abrirse a nuevas experiencias.
- Capricornio: evaluar responsabilidades y proyectos a futuro.
- Acuario: prestar atención a las amistades y los objetivos compartidos.
- Piscis: escuchar la intuición y dedicar tiempo a la introspección.
Estas interpretaciones pertenecen al campo astrológico y no tienen evidencia científica. De todos modos, suman otra mirada a un fenómeno que, además de su interés astronómico, invita a observar el cielo y reflexionar sobre el cierre del año.