Mar del Plata: denuncian abandono de delfines y lobos marinos en el ex Aquarium

Desde hace cinco meses, luego del cierre definitivo del Aquarium de Mar del Plata —cerrado el 31 de marzo—, vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron públicamente el abandono de delfines y lobos marinos en condiciones precarias
Organizaciones ambientales y vecinos alertan sobre el aparente deterioro de las condiciones de vida de los animales que permanecen en estanques abandonados del predio. El Municipio inició una denuncia penal y ordenó una inspección urgente.
Desde hace cinco meses, luego del cierre definitivo del Aquarium de Mar del Plata —cerrado el 31 de marzo—, vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron públicamente el abandono de delfines y lobos marinos en condiciones precarias
Las imágenes viralizadas muestran estanques con agua verdosa y animales que, según quienes ingresaron al predio, "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida"
Juan Antonio Lorenzanni, presidente de la Fundación Fauna Argentina, advirtió que “a simple vista el agua está de color verdosa” y señaló que los ejemplares están en "aparente abandono"
Los vecinos, por su parte, expresaron profundo dolor: “Me muero de dolor, es terrible. ¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí, es raro que estén vivos si no comen”
Ante la conmoción pública, el intendente Guillermo Montenegro solicitó la intervención inmediata de la Dirección de Maltrato Animal, presentó una denuncia penal y pidió una inspección ocular junto con una pericia técnica. “En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal”, afirmó en su cuenta de X
El propio Aquarium emitió un comunicado para rechazar las acusaciones. Aseguró que aún permanecen profesionales –veterinarios, biólogos y cuidadores– que diariamente alimentan y cuidan a los animales del predio
También informaron que el agua de los estanques se mantiene a 20 °C y que se controlan los parámetros químicos y bacteriológicos como se hacía habitualmente
Detallaron, además, que se suministran aproximadamente 160 kg de alimento diario, incluyendo pescado, frutas y balanceados, según las dietas de cada especie
Reiteraron, asimismo, que los animales nacidos en cautiverio "no pueden ser liberados" ya que no sobreviven por sí mismos, y que los traslados se realizan según normativas nacionales e internacionales
El Aquarium de Mar del Plata funcionó durante décadas como uno de los principales oceanarios del país, y albergaba delfines, lobos marinos, pingüinos, peces y otras especies, además de contar con programas de investigación, educación y rehabilitación ambiental
La tortuga “Jorge”, rehabilitada en ese centro tras 38 años de cautiverio, fue liberada al mar —como parte de esos esfuerzos— en abril y fue monitoreada por investigadores del CONICET
Desde el sector que administraba el predio, se había previsto la reubicación de ejemplares nacidos en cautiverio en zoológicos u oceanarios, mientras las especies rehabilitadas, como Jorge, se liberaban al ambiente natural tras cinco meses de cierre
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.