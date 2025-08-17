#HOY:

Tras cinco meses de cierre

Mar del Plata: denuncian abandono de delfines y lobos marinos en el ex Aquarium

Organizaciones ambientales y vecinos alertan sobre el aparente deterioro de las condiciones de vida de los animales que permanecen en estanques abandonados del predio. El Municipio inició una denuncia penal y ordenó una inspección urgente.

Los animales permanecen en estanques abandonados del predio
 20:10
Por: 

Desde hace cinco meses, luego del cierre definitivo del Aquarium de Mar del Plata —cerrado el 31 de marzo—, vecinos y organizaciones ambientalistas denunciaron públicamente el abandono de delfines y lobos marinos en condiciones precarias

"Están abandonados, con agua podrida y sin alimento"

Las imágenes viralizadas muestran estanques con agua verdosa y animales que, según quienes ingresaron al predio, "están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida"

Juan Antonio Lorenzanni, presidente de la Fundación Fauna Argentina, advirtió que “a simple vista el agua está de color verdosa” y señaló que los ejemplares están en "aparente abandono"

Los vecinos, por su parte, expresaron profundo dolor: “Me muero de dolor, es terrible. ¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí, es raro que estén vivos si no comen”

Organizaciones ambientales y vecinos alertan sobre el aparente deterioro

Respuestas y medidas del Municipio

Ante la conmoción pública, el intendente Guillermo Montenegro solicitó la intervención inmediata de la Dirección de Maltrato Animal, presentó una denuncia penal y pidió una inspección ocular junto con una pericia técnica. “En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal”, afirmó en su cuenta de X

El propio Aquarium emitió un comunicado para rechazar las acusaciones. Aseguró que aún permanecen profesionales –veterinarios, biólogos y cuidadores– que diariamente alimentan y cuidan a los animales del predio

También informaron que el agua de los estanques se mantiene a 20 °C y que se controlan los parámetros químicos y bacteriológicos como se hacía habitualmente

Detallaron, además, que se suministran aproximadamente 160 kg de alimento diario, incluyendo pescado, frutas y balanceados, según las dietas de cada especie

Reiteraron, asimismo, que los animales nacidos en cautiverio "no pueden ser liberados" ya que no sobreviven por sí mismos, y que los traslados se realizan según normativas nacionales e internacionales

El Aquarium cerró definitivamente sus puertas el 31 de marzo.

Contexto y antecedentes

El Aquarium de Mar del Plata funcionó durante décadas como uno de los principales oceanarios del país, y albergaba delfines, lobos marinos, pingüinos, peces y otras especies, además de contar con programas de investigación, educación y rehabilitación ambiental

La tortuga “Jorge”, rehabilitada en ese centro tras 38 años de cautiverio, fue liberada al mar —como parte de esos esfuerzos— en abril y fue monitoreada por investigadores del CONICET

Desde el sector que administraba el predio, se había previsto la reubicación de ejemplares nacidos en cautiverio en zoológicos u oceanarios, mientras las especies rehabilitadas, como Jorge, se liberaban al ambiente natural tras cinco meses de cierre

