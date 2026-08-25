En Buenos Aires

Hallaron muerto a Max Higgins, el excéntrico empresario que prometió un "Disney argentino": vivía en la calle

El hombre de 55 años y nacionalidad jamaiquina fue encontrado sin vida en la vía pública en el partido bonaerense de Merlo. Tras un pasado de lujos, proyectos millonarios con Diego Maradona y eventos mediáticos, pasó sus últimos años sumido en la indigencia.