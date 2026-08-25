El excéntrico empresario Emile Maxim St. Patrick Higgins, conocido mediáticamente como Max Higgins, fue encontrado muerto este martes en la localidad de Libertad, partido de Merlo.
Hallaron muerto a Max Higgins, el excéntrico empresario que prometió un "Disney argentino": vivía en la calle
El hombre de 55 años y nacionalidad jamaiquina fue encontrado sin vida en la vía pública en el partido bonaerense de Merlo. Tras un pasado de lujos, proyectos millonarios con Diego Maradona y eventos mediáticos, pasó sus últimos años sumido en la indigencia.
El hombre, de 55 años y nacionalidad jamaiquina, cobró notoriedad pública a fines de los años 2000 tras arribar a la Argentina con la promesa de construir un parque de diversiones al estilo Disney en San Pedro mediante una inversión de mil millones de dólares, además de haber encabezado emprendimientos con figuras de la talla de Diego Maradona.
El hallazgo en la vía pública
El cuerpo sin vida fue localizado por un empleado de la Empresa 216 de colectivos, quien advirtió la presencia de un hombre tendido sobre la vereda en posición fetal y dio aviso a las autoridades policiales. Según refirió el denunciante, la víctima se encontraba en situación de calle desde hacía aproximadamente tres semanas y solía pernoctar en el mismo sitio donde se produjo el hallazgo.
Personal del Comando de Patrullas de Merlo preservó la escena para permitir la labor de los peritos científicos. Un equipo médico que acudió en ambulancia constató el deceso y, de acuerdo con los primeros peritajes, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni vestigios de la participación de terceros, determinándose de forma preliminar un fallecimiento por causas naturales.
La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de Morón, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia de rigor.
De los lujos y Maradona a las estafas
Higgins desembarcó en el país en 2007 autoproclamándose como el "Rey del Entretenimiento". En sus años de esplendor solía desplazarse en vehículos de alta gama, helicópteros y limusinas, además de mantener ostentosas oficinas en Puerto Madero. Durante ese período impulsó el reality show "World Football Idol", que contó con la participación de figuras destacadas del fútbol argentino como Diego Armando Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.
Sin embargo, el imperio anunciado comenzó a desmoronarse rápidamente. Su expareja, la argentina Sandra Zapata, denunció públicamente que la fortuna ostentada era una farsa y reveló episodios de violencia, a la par que salieron a la luz antecedentes penales por estafas con cheques sin fondo en Estados Unidos y el Reino Unido.
Un trágico final en la indigencia
Tras la cancelación de sus proyectos y el desplome de su estructura financiera, Higgins quedó marginado del ambiente artístico y empresarial. Durante los últimos años, diversos transeúntes lo reconocieron deambulando en las inmediaciones de la estación de trenes de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pernoctaba utilizandocómodos maletines como almohada y subsistía gracias a la asistencia de vecinos.
El deceso en la vía pública marca el cierre de la vida de un personaje que pasó de los flashes, los hoteles de cinco estrellas y los anuncios multimillonarios, a la extrema vulnerabilidad y el anonimato.