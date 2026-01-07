Según un estudio

Siestas, reloj biológico y ADN: por qué medusas y anémonas también necesitan dormir

Un trabajo científico observó que medusas y anémonas marinas descansan alrededor de un tercio del día y muestran patrones regulados por la luz, el reloj circadiano y la necesidad biológica de dormir. La investigación también vincula el sueño con una menor acumulación de daño en el ADN neuronal, una pista sobre por qué dormir habría sido clave desde los primeros animales con sistema nervioso.