Memorias de Santa Fe

Explosión y apagón en la ciudad: un cortocircuito en Calchines y un sinfín de problemas

Ocurrió hace 60 años, cuando un desperfecto en la usina de barrio Candioti tuvo consecuencias en toda la capital provincial. Sin luz ni agua en pleno verano por varias horas. El recuerdo con la crónica y las fotos del incidente.