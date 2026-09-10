El Instituto de Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR-CONICET) presentó un archivo fotográfico con 104 imágenes inéditas de la inauguración del Monumento Nacional a la Bandera, realizada en Rosario el 20 de junio de 1957.
Publican fotos inéditas de la inauguración del Monumento a la Bandera
Un archivo reúne 104 imágenes tomadas por el fotógrafo alemán Herbert Hirschfeld durante el acto del 20 de junio de 1957. Complejo trabajo de selección y digitalización de antiguas diapositivas.
El material fue registrado por el fotógrafo alemán Herbert Hirschfeld y permaneció durante décadas en forma de diapositivas. Ahora, luego de un proceso de digitalización y catalogación, el fondo quedó disponible para la ciudadanía y la comunidad académica.
La presentación se realizó el miércoles 9 de septiembre en la sede del ISHIR y estuvo a cargo de su director, Darío Barriera, junto con Ana Paradiso y Guillermo Ferragutti, integrantes del Laboratorio de Objetos Digitales (LAPRODI).
Un registro de la inauguración
Las fotografías permiten recuperar un testimonio documental de la jornada en la que se inauguró oficialmente el Monumento Nacional a la Bandera. Hirschfeld registró el acontecimiento el 20 de junio de 1957, dejando un conjunto de imágenes que ahora vuelve a estar disponible para su consulta.
El fondo llegó al ISHIR a partir de una donación realizada por Tobías Parry, bisnieto del fotógrafo. Según explicó el instituto, fue el propio Parry quien se contactó espontáneamente con la institución para poner a disposición el material, considerado de valor para el estudio de la historia regional y del país.
El conjunto estaba compuesto originalmente por diapositivas fotográficas. Para su recuperación, el ISHIR trabajó junto con el Instituto de Investigaciones "Dr. Adolfo Prieto" (IIAP), dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
Una selección de aquel día
Un trabajo conjunto para preservar las imágenes
La digitalización de las diapositivas estuvo a cargo de Nadina Mottura, responsable del Área de Digitalización del E-Lab IIAP, quien utilizó un escáner EPSON V600 Photo.
El trabajo formó parte de un acuerdo de cooperación entre ambas instituciones, que estableció un intercambio de servicios vinculados con la digitalización y sistematización de archivos.
Como parte de ese intercambio, el ISHIR digitalizó más de 5.000 microfichas de prensa anarquista y sindicalista correspondientes a las décadas de 1920 y 1930 en Argentina y México. La tarea fue realizada por Guillermo Ferragutti en el LAPRODI-ISHIR mediante un equipo Scanpro 2000.
Una vez finalizada la digitalización del Fondo Herbert Hirschfeld, el Laboratorio de Objetos Digitales realizó la descripción de las fotografías siguiendo la norma internacional ISAD(G), utilizada para la catalogación estandarizada de archivos.
De esta manera, cada una de las 104 imágenes cuenta actualmente con una descripción detallada y forma parte de un archivo que permanece abierto a futuras precisiones y complementos.
El fondo quedó formalmente disponible para la consulta pública y académica a través del portal del LAPRODI. El material permite recuperar, mediante fotografías, distintos aspectos de una jornada central para la historia de Rosario y de uno de sus principales símbolos.
El archivo también pone en valor el trabajo de preservación y digitalización de documentos históricos, al transformar las antiguas diapositivas realizadas por Hirschfeld en un material accesible para nuevas investigaciones y para quienes quieran conocer más sobre aquel acontecimiento de 1957.