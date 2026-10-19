Nicolás Keenan, integrante de Los Leones, y Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos, anunciaron este lunes que serán padres por primera vez.
Un jugador de Los Leones y el primer ministro neerlandés anunciaron que serán padres
Nicolás Keenan y Rob Jetten compartieron una ecografía y confirmaron que su primer hijo llegará en 2027 mediante un proceso de gestación subrogada.
La pareja compartió la noticia en redes sociales con imágenes de una ecografía y confirmó que la llegada del bebé está prevista para la primavera europea de 2027.
“Alguien muy especial viene en camino”
“Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito”, escribieron en la publicación conjunta.
También agradecieron especialmente a la donante de óvulos y a Lisa, la mujer que lleva adelante el embarazo.
“Estamos increíblemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, ahora tengamos la oportunidad de hacer realidad nuestro gran sueño”, expresó Jetten.
Un proceso de gestación subrogada
La pareja explicó que el embarazo se lleva adelante mediante gestación subrogada, bajo un esquema altruista.
Según la información difundida en los Países Bajos, tanto la donante de óvulos como la gestante forman parte del círculo cercano de Keenan y Jetten y no reciben una compensación económica.
El proceso se realizó dentro de las normas neerlandesas para tratamientos de fertilidad.
Una relación que comenzó en 2022
Keenan y Jetten se conocieron en 2022 y durante un tiempo mantuvieron su relación fuera de la exposición pública.
El jugador argentino contó posteriormente que decidió hacer pública la relación durante los Juegos Olímpicos de París 2024.
A fines de ese año anunciaron su compromiso, aunque los planes de casamiento fueron postergados tras la llegada de Jetten al gobierno.
Quién es Rob Jetten
Jetten asumió como primer ministro de los Países Bajos el 23 de febrero de 2026.
El dirigente de D66 encabezó la formación de un gabinete integrado junto a VVD y CDA.
La llegada del bebé está prevista mientras continúa al frente del Ejecutivo neerlandés.
La trayectoria de Keenan con Los Leones
Nicolás Keenan, nacido en 1997, se desempeña como delantero y forma parte de la selección argentina de hockey sobre césped.
Debutó con Los Leones en 2019 y ese mismo año obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.
También representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio y París, además de desarrollar gran parte de su carrera de clubes en los Países Bajos.