Quién es el otro argentino que hace historia en la corona de los Países Bajos
No es solo la Reina. Daniel Baron van der Stoep, un joven nacido en Argentina, se convirtió en el primer "caballero" de la corte neerlandesa, marcando un hito en la histórica relación entre ambos países y consolidando la presencia rioplatense en el Palacio Huis ten Bosch.
La Casa Real de Orange ya no es el único espacio donde se escucha el acento rioplatense en las altas esferas del poder neerlandés. Este lunes, mientras el rey Guillermo Alejandro tomaba juramento al nuevo gabinete, todas las miradas se posaron sobre un joven de 28 años, figura de la Selección Argentina de hockey masculino: Nicolás Keenan.
Keenan asume de forma simbólica el rol de "Primer Caballero" de los Países Bajos, al ser el compañero de vida de Rob Jetten, el flamante primer ministro que, con apenas 38 años, se convierte en el mandatario más joven de la historia de ese país. El ascenso de esta pareja marca un hito de modernidad y visibilidad en una Europa que observa con atención este recambio generacional.
Un amor de góndola e Instagram
La historia entre el "León" y el político parece salida de un guion cinematográfico. Según relataron los protagonistas, se conocieron en 2022 en La Haya de la manera más cotidiana posible: un cruce casual en un supermercado. Lo que comenzó con un intercambio de miradas continuó a través de Instagram y se consolidó en un compromiso público anunciado en noviembre de 2024.
Sin embargo, el camino no fue sencillo para el deportista olímpico. Keenan confesó recientemente las dificultades de conciliar su carrera profesional en el hockey —un ambiente a veces conservador— con su vida privada. Inspirado por la serie Heated Rivalry, el delantero se sinceró sobre el tiempo en que ocultó su orientación sexual: "Vivía mi historia de amor encerrado en una habitación. No me siento orgulloso de haber puesto a alguien que me amaba en esa situación", reveló con una honestidad que le valió el respeto de la opinión pública.
Ahora, se espera que el delantero del club Klein Zwitserland combine su exigente carrera deportiva con el acompañamiento en eventos de Estado.
¿Qué implica ser "Primer Caballero"?
A diferencia de los sistemas presidenciales de América Latina, en los Países Bajos el rol de "Primer Caballero" no es un cargo oficial ni institucional. La Constitución neerlandesa no le asigna funciones ni presupuesto.
No obstante, el peso mediático y social de Keenan será innegable. Se espera que el delantero del club Klein Zwitserland combine su exigente carrera deportiva con el acompañamiento en eventos de Estado, convirtiéndose en un embajador natural de causas vinculadas a la inclusión y el deporte.
Mientras Keenan lidia con los flashes, su pareja, Rob Jetten, enfrenta un escenario complejo. Al frente de una coalición minoritaria (D66, VVD y CDA), el nuevo primer ministro deberá gobernar con solo 66 de los 150 escaños de la cámara baja.
Jetten, apodado alguna vez "Robot" por su rigidez, ha sabido transformar su imagen hasta volverse una de las figuras más populares del país. Europeísta y defensor del medio ambiente, su victoria sobre la ultraderecha de Geert Wilders representa un giro estratégico para los Países Bajos en un momento de fragmentación política extrema.