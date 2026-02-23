"Efecto Máxima"

Quién es el otro argentino que hace historia en la corona de los Países Bajos

No es solo la Reina. Daniel Baron van der Stoep, un joven nacido en Argentina, se convirtió en el primer "caballero" de la corte neerlandesa, marcando un hito en la histórica relación entre ambos países y consolidando la presencia rioplatense en el Palacio Huis ten Bosch.