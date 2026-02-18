#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Duplica el número

La princesa Amalia, hija de Máxima Zorreguieta, percibe un ingreso superior al de los reyes de España

La futura soberana de los Países Bajos recibirá una asignación que supera los ingresos de los monarcas españoles, destacando diferencias en financiamiento real.

La hija mayor del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima Zorreguieta, tendrá derecho a una asignación compuesta por dos partes.La hija mayor del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima Zorreguieta, tendrá derecho a una asignación compuesta por dos partes.
Seguinos en
Por: 

La princesa heredera de los Países Bajos, Amalia de Orange, comenzará a recibir una asignación anual que supera el salario que perciben los reyes de España, en el marco del esquema institucional que regula los sueldos de la monarquía neerlandesa cuando los herederos cumplen la mayoría de edad y asumen tareas oficiales.

El monto y el marco legal

De acuerdo con la normativa vigente en los Países Bajos, la hija mayor del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima Zorreguieta, tendrá derecho a una asignación compuesta por dos partes: una suma destinada a gastos personales y otra orientada al sostenimiento de su actividad institucional. Este esquema está previsto para los herederos al trono una vez alcanzados los 18 años y al iniciar funciones públicas.

El monto total anual que percibirá la princesa se ubica por encima del salario asignado a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, cuyos ingresos están fijados por los Presupuestos Generales del Estado español. La comparación generó repercusión en medios europeos, ya que pone en evidencia las diferencias entre los modelos de financiamiento de las casas reales.

.La princesa heredera de los Países Bajos comenzará a recibir una asignación anual que supera el salario que perciben los reyes de España.

Funciones oficiales y decisión personal

Aunque el régimen establece que la heredera puede cobrar la asignación, Amalia había anunciado en su momento que no percibiría ese ingreso mientras continuara con sus estudios universitarios y no ejerciera plenamente tareas institucionales. Sin embargo, al comenzar a participar en actos oficiales, se activó el mecanismo previsto por la ley.

Desde la Casa Real neerlandesa remarcaron que el dinero no responde a un “salario” tradicional, sino a una asignación ligada a responsabilidades públicas, representación del Estado y cobertura de gastos derivados de su rol como futura reina.

Spain's King Felipe and Queen Letizia attend to farewell Princess Leonor as she set sail on the Spanish navy training ship Juan Sebastian de Elcano in Cadiz, Spain, January 11, 2025. REUTERS/Marcelo del PozoLos reyes de España, Letizia y Felipe. REUTERS/Marcelo del Pozo

Comparación con la monarquía española

En España, el rey Felipe VI percibe una retribución anual menor que la asignación total prevista para la princesa Amalia, mientras que la reina Letizia cobra una suma inferior. Además, la princesa Leonor, heredera al trono español, no recibe salario propio, ya que la normativa española no contempla asignaciones directas a los herederos hasta que asumen la jefatura del Estado.

Mirá tambiénAmalia, la hija de Máxima, estrena la tiara bandeau y acapara protagonismo en Ámsterdam

Este contraste expone dos modelos distintos: uno basado en asignaciones automáticas por estatus institucional y otro regido por partidas presupuestarias acotadas y centralizadas en el monarca.

Mirá tambiénPaíses Bajos: la princesa Amalia de Orange alcanzó la mayoría de edad

La asignación que recibirá la princesa Amalia reavivó el debate sobre los costos de las monarquías europeas y la transparencia de sus sistemas de financiamiento. Mientras en los Países Bajos la normativa prevé ingresos específicos para los herederos, en España el esquema es más restrictivo. La comparación vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el rol, las responsabilidades y el financiamiento de las casas reales en el siglo XXI.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Argentina
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro