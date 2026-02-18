La princesa Amalia, hija de Máxima Zorreguieta, percibe un ingreso superior al de los reyes de España

La princesa heredera de los Países Bajos, Amalia de Orange, comenzará a recibir una asignación anual que supera el salario que perciben los reyes de España, en el marco del esquema institucional que regula los sueldos de la monarquía neerlandesa cuando los herederos cumplen la mayoría de edad y asumen tareas oficiales.
El monto y el marco legal
De acuerdo con la normativa vigente en los Países Bajos, la hija mayor del rey Guillermo Alejandro y de la reina Máxima Zorreguieta, tendrá derecho a una asignación compuesta por dos partes: una suma destinada a gastos personales y otra orientada al sostenimiento de su actividad institucional. Este esquema está previsto para los herederos al trono una vez alcanzados los 18 años y al iniciar funciones públicas.
El monto total anual que percibirá la princesa se ubica por encima del salario asignado a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, cuyos ingresos están fijados por los Presupuestos Generales del Estado español. La comparación generó repercusión en medios europeos, ya que pone en evidencia las diferencias entre los modelos de financiamiento de las casas reales.
La princesa heredera de los Países Bajos comenzará a recibir una asignación anual que supera el salario que perciben los reyes de España.
Funciones oficiales y decisión personal
Aunque el régimen establece que la heredera puede cobrar la asignación, Amalia había anunciado en su momento que no percibiría ese ingreso mientras continuara con sus estudios universitarios y no ejerciera plenamente tareas institucionales. Sin embargo, al comenzar a participar en actos oficiales, se activó el mecanismo previsto por la ley.
Desde la Casa Real neerlandesa remarcaron que el dinero no responde a un “salario” tradicional, sino a una asignación ligada a responsabilidades públicas, representación del Estado y cobertura de gastos derivados de su rol como futura reina.
Los reyes de España, Letizia y Felipe. REUTERS/Marcelo del Pozo
Comparación con la monarquía española
En España, el rey Felipe VI percibe una retribución anual menor que la asignación total prevista para la princesa Amalia, mientras que la reina Letizia cobra una suma inferior. Además, la princesa Leonor, heredera al trono español, no recibe salario propio, ya que la normativa española no contempla asignaciones directas a los herederos hasta que asumen la jefatura del Estado.
La asignación que recibirá la princesa Amalia reavivó el debate sobre los costos de las monarquías europeas y la transparencia de sus sistemas de financiamiento. Mientras en los Países Bajos la normativa prevé ingresos específicos para los herederos, en España el esquema es más restrictivo. La comparación vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el rol, las responsabilidades y el financiamiento de las casas reales en el siglo XXI.