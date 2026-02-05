Video

Así es el duro entrenamiento militar de la reina Máxima como reservista del Ejército Real de los Países Bajos

El entrenamiento militar de la monarca busca visibilizar su función en la reserva, subrayando el respaldo de la monarquía a las instituciones de defensa. Imágenes oficiales muestran prácticas tácticas, destacando su rol activo en el Ejército y su vínculo con la defensa nacional.