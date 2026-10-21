La Noche de los Telos tendrá su primera edición el jueves 19 de noviembre de 2026. La iniciativa reunirá a más de 60 hoteles alojamiento de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con descuentos del 50% para quienes compren sus turnos de manera anticipada.
Qué es la Noche de los Telos y qué pasará con los hoteles en Santa Fe
La propuesta debutará el 19 de noviembre con descuentos del 50% y turnos de tres horas. Más de 60 establecimientos participarán en Buenos Aires y el conurbano.
Así como existen jornadas dedicadas a museos o heladerías, esta propuesta busca dar visibilidad a los albergues transitorios y promover encuentros en pareja. La oferta incluye desde habitaciones básicas hasta alternativas temáticas, con servicios que varían según el establecimiento y la categoría.
Por qué se organiza
La organización propone celebrar el lugar de los hoteles alojamiento en la cultura popular argentina y acercar sus instalaciones a distintos públicos. Mauro Albarracín, creador de contenido del canal LESA, participa como embajador y formó parte de la selección de los establecimientos adheridos.
El realizador lleva años recorriendo estos espacios en sus videos, con especial atención a los del conurbano bonaerense. La jornada reúne hoteles de distintos barrios y localidades, con una modalidad de compra anticipada que permite elegir habitación y horario antes de asistir.
Cómo reservar con el descuento
Los turnos se adquieren a través de TuEntrada. Allí se debe seleccionar el hotel, la categoría de habitación y el horario disponible para el día del evento. Una vez completada la compra, se recibe un código QR que debe presentarse al ingresar al establecimiento elegido.
Según las condiciones publicadas por la organización, las estadías duran tres horas y son para dos personas mayores de 18 años. La rebaja del 50% corresponde a los turnos comprados anticipadamente mediante la plataforma; los servicios dependen de cada habitación.
¿La propuesta llega a Santa Fe?
Hasta el 21 de octubre, el listado oficial no incluye establecimientos de la ciudad ni de la provincia de Santa Fe. La primera edición anunciada comprende hoteles de la Capital Federal y de las zonas norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires.
Entre los participantes figuran Faraón, Bahía del Sol, Nex y Otello, en CABA; Owen, en Quilmes; Hotel Oeste, en San Justo; y Voitu, en San Fernando. Las direcciones y los enlaces para consultar categorías y horarios disponibles están publicados en la página oficial del evento.