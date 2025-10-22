En Neostar Subaru y Suzuki esperan para la aventura

El Subaru Impreza AWD, uno de los modelos más emblemáticos de la marca, regresa con todo su estilo, elegancia y eficiencia.
El tramo final de 2025 llega con novedades imperdibles para los amantes de la aventura y la tecnología sobre ruedas. En Neostar, las marcas Subaru y Suzuki renuevan su compromiso con la innovación, la seguridad y el placer de conducir.
Con un diseño moderno, aerodinámico y compacto, el nuevo Impreza ofrece un interior amplio y confortable, pensado para la máxima comodidad de conductor y pasajeros.
Su sistema de tracción integral simétrica (AWD) brinda un control superior en condiciones adversas como lluvia, nieve o caminos rurales, reforzando su carácter versátil y seguro.
En Neostar, la preventa del Subaru Impreza AWD Dynamic ES 2.0 A/T ya comenzó, con un precio de lanzamiento de U$S 37.000.
El Subaru Crosstrek combina estilo deportivo, tecnología y desempeño confiable. Su diseño exterior, con paragolpes y parrilla robusta, faros antiniebla y llantas de aleación, refleja su espíritu aventurero.
Todas sus versiones incorporan tracción integral permanente, que garantiza excelente agarre y estabilidad en todo tipo de terreno.
Su motor Boxer, con un centro de gravedad más bajo, mejora la maniobrabilidad y el equilibrio, mientras que su amplio espacio interior y de baúl aportan confort y funcionalidad.
Con altos estándares de seguridad —incluidas pruebas de choque con calificaciones sobresalientes—, el Crosstrek es ideal tanto para la ciudad como para los viajes más exigentes.
Durante octubre, el Subaru Crosstrek en tiene en Neostar un valor desde U$S 45.000 (versión 2.0 A/T) y U$S 50.000 (versión Hybrid).
Con el sello inconfundible de Subaru, Forester y Outback combinan potencia, tecnología y seguridad en cada detalle.
El Subaru Forester ofrece la fuerza de su motor Boxer, la confiabilidad de la tracción integral Symmetrical AWD y la asistencia avanzada EyeSight, para un manejo estable, seguro y confortable en cualquier camino. Su diseño robusto y su amplio espacio interior lo convierten en el compañero ideal para la vida urbana y las escapadas fuera de ruta.
Durante octubre, su valor en Neostar parte desde U$S 48.500.
Por su parte, el Subaru Outback —uno de los modelos más emblemáticos de la marca japonesa— representa la perfecta fusión entre seguridad, confort y espíritu todo terreno. Su tracción integral permanente (Symmetrical AWD) ofrece un desempeño equilibrado en ruta y fuera del asfalto, con una excelente respuesta en terrenos difíciles.
Combina la robustez de un SUV con el confort de un sedán de alta gama, y su valor es de U$S 57.500.
El nuevo Suzuki Jimny 5 Puertas mantiene el ADN aventurero que lo convirtió en un ícono del 4x4.
La versión GL incluye 2 airbags delanteros, mientras que la GLX suma airbags laterales y de cortina. Su cabina ergonómica permite un acceso cómodo a todos los controles y ofrece excelente visibilidad.
Los asientos traseros, con amortiguación reforzada y diseño optimizado, garantizan confort para todos los pasajeros.
El sistema de tracción ALLGRIP PRO y su chasis resistente confirman que el Jimny está preparado para conquistar cualquier terreno.
Este mes, el Jimny se ofrece en Neostar desde U$S 31.000 (versión 3 puertas) y U$S 38.900 (versión 5 puertas).
Todos los modelos de Subaru y Suzuki se encuentran exhibidos en Neostar Puerto de Santa Fe donde los interesados recibirán el más completo asesoramiento.
Para más información seguí a Neostar en Instagram neostarok.
