“Mapa olfativo”

Por primera vez, investigadores descifran cómo funciona la nariz

Desde hace tiempo hay mapas que describen cómo se organizan los receptores del ojo, el oído y la piel para capturar e interpretar la información en el interior del cerebro. El olfato era el único que no tenía un mapa, principalmente porque es mucho más complicado que cualquiera de los demás sentidos.