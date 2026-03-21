Cinco claves de expertos para elegir la fragancia ideal en el Día Mundial del Perfume

Cada 21 de marzo, el mundo celebra el Día Mundial de las Fragancias, una fecha que invita a reflexionar sobre el poder invisible pero imborrable de los aromas. En una jornada que resalta la conexión entre el olfato y las emociones, especialistas revelan cómo seleccionar un perfume que no solo agrade al olfato, sino que funcione como una verdadera carta de presentación personal.
No es solo una cuestión de estética o higiene. La ciencia respalda el impacto de los perfumes en nuestra vida cotidiana. Según estudios de la Universidad Rockefeller, el ser humano es capaz de recordar el 35% de lo que huele, una cifra significativamente mayor al 5% de lo que ve o al 2% de lo que oye. Esta "huella olfativa" es lo que convierte a una fragancia en una herramienta de comunicación no verbal fundamental.
En este contexto, Verónica Kato, perfumista, subraya que elegir una fragancia es un proceso que va más allá de una simple compra: "Un perfume comunica. Las personas buscan una fragancia que proyecte quiénes son".
Aplicarlo en puntos de pulso —como muñecas y cuello— sigue siendo el secreto mejor guardado para que el calor corporal ayude a desarrollar la fragancia en toda su plenitud.
Cinco claves para no fallar en la elección
Para quienes buscan renovar su estilo o encontrar su sello personal en esta fecha especial, los expertos sugieren seguir estos pasos estratégicos:
Definir la emoción deseada: antes de oler, hay que pensar. ¿Se busca proyectar romanticismo y sensualidad? Las notas florales son el camino. ¿Se prefiere dinamismo y energía? Los aromas frescos o marinos son los indicados para transmitir vitalidad.
Identificar la familia olfativa: cada persona tiene una inclinación natural. Algunos se sienten cómodos con la calidez de lo dulce y envolvente, mientras que otros prefieren la elegancia y la fuerza de las notas amaderadas.
Considerar el entorno y el clima: no todas las fragancias funcionan igual en todo momento. Las opciones ligeras son ideales para el uso diario o climas cálidos (como el verano santafesino), mientras que las intensas reservan su protagonismo para la noche o eventos especiales.
Respetar el tiempo de evolución: un error común es decidir la compra apenas se rocía el papel secante. El perfume evoluciona en contacto con la piel. Se recomienda esperar al menos unos minutos para percibir las "notas de corazón" y de fondo antes de dar el veredicto final.
Conexión personal sobre la tendencia: más allá de lo que dicten las vidrieras o las redes sociales, la fragancia debe generar una conexión interna. El perfume debe acompañar la historia personal de quien lo usa.
El Día Mundial del Perfume no solo celebra el mercado actual, sino una herencia que se remonta al antiguo Egipto.
Un ritual que nace en la historia
El Día Mundial del Perfume no solo celebra el mercado actual, sino una herencia que se remonta al antiguo Egipto, donde las fragancias eran puentes entre lo terrenal y lo sagrado. Hoy, esa mística persiste en la capacidad de un aroma para transformar un estado de ánimo o evocar a un ser querido.
Aplicarlo en puntos de pulso —como muñecas y cuello— sigue siendo el secreto mejor guardado para que el calor corporal ayude a desarrollar la fragancia en toda su plenitud.
En definitiva, elegir un perfume es elegir cómo queremos ser recordados. En este Día Mundial de las Fragancias, la invitación es a cerrar los ojos, confiar en el instinto y permitir que el olfato guíe la construcción de nuestra propia identidad sensorial.