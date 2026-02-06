Orgullo nacional en Nueva York: Toky, el Dogo Argentino que hizo historia en el Westminster 2026
El perro se alzó con el galardón de "Mejor de Raza" en el prestigioso concurso. El certamen, considerado el "Super Bowl" de las exposiciones caninas, fue testigo del triunfo de este embajador de cuatro patas que ratifica la excelencia de la única raza creada en nuestro país.
Este viernes 6 de febrero, el mundo de la cinofilia internacional se rindió ante la potencia y elegancia del Dogo Argentino. En el marco del Westminster Kennel Club Dog Show 2026, celebrado en la ciudad de Nueva York, el ejemplar Toky logró lo que pocos logran: imponerse como el mejor representante de su raza en una de las pistas más exigentes y antiguas del planeta.
La consagración de Toky no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de crianza que busca la perfección morfológica y el temperamento equilibrado que define a esta raza. Ante la atenta mirada de jueces internacionales y competidores de diversos continentes, el perro argentino destacó por su estampa, su blancura inmaculada y esa estructura atlética que lo convirtió en el gran protagonista de la jornada en el Madison Square Garden.
Una vidriera de excelencia mundial
El Westminster Dog Show es, desde 1877, la cita obligada para los criadores de élite. Lograr un "Best of Breed" (Mejor de Raza) en este contexto significa que el ejemplar ha superado los estándares más rigurosos de salud, estética y comportamiento. Para Toky, ganar en esta arena implica poner el nombre de la Argentina en una vidriera donde solo acceden los mejores exponentes del mundo.
Toky junto a Wenopa Antu Makto, la mejor Dogo Argentino del sexo opuesto.
Expertos presentes en el certamen destacaron la armonía de movimientos de Toky y su imponente presencia en el ring. Según los especialistas, este triunfo representa un respaldo fundamental para los criadores locales que, desde hace décadas, trabajan con dedicación para preservar las características funcionales y estéticas del Dogo Argentino, raza reconocida por su coraje y lealtad.
El legado de una raza con sello propio
Cabe recordar que el Dogo Argentino es la única raza originaria de nuestro país reconocida por la Federación Cinológica Internacional (FCI). Creada por el Dr. Antonio Nores Martínez en la década del 20, la raza ha evolucionado de ser un perro de caza mayor a convertirse en un símbolo de identidad nacional y un compañero valorado en todo el globo.
El triunfo de Toky hoy en los Estados Unidos es también un homenaje a esa historia. La victoria en Westminster 2026 no solo otorga un trofeo, sino que revaloriza el mercado de la crianza argentina, posicionando a los criaderos nacionales como referentes indiscutidos de calidad genética. El aplauso del público neoyorquino al paso del dogo fue el reconocimiento a un trabajo hecho con seriedad y pasión desde el sur del continente.
El Westminster Dog Show es, desde 1877, la cita obligada para los criadores de élite. REUTERS/Eduardo Munoz
Un hito para la posteridad
Con esta conquista, Toky escribe una página dorada en la historia de la raza. Su paso por Westminster deja una huella imborrable y refuerza la idea de que la constancia en la crianza responsable rinde sus frutos en los escenarios más competitivos. Argentina celebra hoy a un nuevo campeón que, con su porte y distinción, demostró que nuestro país sigue siendo potencia en el arte de criar campeones.