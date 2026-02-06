Estados Unidos

Orgullo nacional en Nueva York: Toky, el Dogo Argentino que hizo historia en el Westminster 2026

El perro se alzó con el galardón de "Mejor de Raza" en el prestigioso concurso. El certamen, considerado el "Super Bowl" de las exposiciones caninas, fue testigo del triunfo de este embajador de cuatro patas que ratifica la excelencia de la única raza creada en nuestro país.