Nueva York

La Exposición Canina de Westminster celebra 150 años en su casa original

El "Superbowl" de perros más famoso del mundo celebra su edición aniversario volviendo al Madison Square Garden. Una historia que comenzó en un bar de hoteleros en 1877 y que hoy moviliza a delegaciones de 17 países y miles de ejemplares en busca de la gloria eterna.