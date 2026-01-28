Semana de Alta Costura

Quién es Bhavitha Mandava, la modelo descubierta en el metro que cerró el desfile de Chanel

Una joven india, sin experiencia previa en pasarelas, se convierte en la protagonista de un relato que desafía los cánones de la alta costura. El gran hallazgo de de una estudiante en el metro se convierte en un fenómeno que reconfigura el mapa simbólico de la moda contemporánea.