Quién es Bhavitha Mandava, la modelo descubierta en el metro que cerró el desfile de Chanel
Una joven india, sin experiencia previa en pasarelas, se convierte en la protagonista de un relato que desafía los cánones de la alta costura. El gran hallazgo de de una estudiante en el metro se convierte en un fenómeno que reconfigura el mapa simbólico de la moda contemporánea.
Bhavitha Mandava cerrando el desfile de Alta Costura Primavera-Verano 2026 en Paris. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Bhavitha Mandava no caminaba hacia la fama cuando viajaba en el metro de Nueva York: iba a clase. Sin embargo, ese trayecto cotidiano se convirtió en el punto de partida de una historia que hoy la ubica en el centro del sistema de la moda. Estudiante de diseño y arquitectura, nacida en India y formada en Estados Unidoshoy es una protagonista absoluta de la pasarela parisina.
La joven india no solo fue elegida para abrir el desfile Métiers d’Art de Chanel, sino que también cerró su último show de alta costura Spring-Summer 2026, un doble gesto que la consagra como la primera modelo india en liderar la pasarela de una casa histórica.
Un hallazgo urbano que llegó a París
Nacida y criada en Hyderabad (India) Mandava se mudó a Estados Unidos para cursar un máster en Diseño Interactivo y Medios en la Universidad de Nueva York (NYU) tras haber estudiado la carrera de arquitectura en la Jawaharlal Nehru Technological University.
La escena parece salida de una película: Bhavitha Mandava caminaba por una estación de metro cuando fue abordada por un cazatalentos. Estudiante universitaria, sin experiencia previa en pasarelas, su imagen —rasgos definidos, porte sereno y una presencia natural— llamó la atención de inmediato.
Ese encuentro fortuito marcó el inicio de una carrera que, en cuestión de meses, la llevó desde el anonimato hasta los salones dorados de la moda francesa.
Tras sus primeras pruebas fotográficas, su nombre comenzó a circular entre agencias y equipos creativos europeos, hasta llegar al radar de Chanel, una de las casas más influyentes del sistema de la moda.
Mandava se convirtió en la primera modelo india en encabezar un desfile de una maison histórica.
El doble gesto de Chanel
Bhavitha Mandava no solo debutó en la maison: abrió el desfile Métiers d’Art de Chanel, una de las colecciones más simbólicas de la firma, dedicada a celebrar el trabajo artesanal de sus ateliers. Y semanas después, volvió a ocupar el lugar más codiciado de la pasarela: cerró el show Spring-Summer 2026 Haute Couture.
En la gramática del desfile, abrir y cerrar no son posiciones neutras: son decisiones narrativas. Quien abre introduce el relato estético; quien cierra lo fija en la memoria visual. Chanel le confió ambas tareas, confirmando que no se trataba de una aparición aislada sino de una apuesta estratégica.
Con ese doble rol, Mandava se convirtió en la primera modelo india en encabezar un desfile de una maison histórica, un dato que reconfigura el mapa simbólico de la industria.
Lejos de los cánones tradicionales de la alta costura, la elección de Bhavitha Mandava expresa una transformación silenciosa pero profunda. Su figura no responde a una exotización superficial, sino a una búsqueda de identidad más amplia: diversidad sin caricatura, presencia sin estereotipo.
En pasarela, su andar es calmo, casi ceremonial. No impone dramatismo: lo sugiere. Esa contención es, justamente, lo que Chanel supo leer como un nuevo lenguaje del lujo, más cercano a la sutileza que al exceso.
De estudiante a símbolo
Hasta hace poco, Mandava combinaba sus estudios con trabajos ocasionales. Hoy, su nombre aparece asociado a uno de los templos del vestir mundial. El salto no fue solo profesional: es cultural. Su aparición al frente de dos colecciones clave instala una pregunta sobre quiénes representan hoy la elegancia, y desde dónde se escribe el futuro de la moda.
La maison francesa no hizo un gesto político: hizo un gesto estético con consecuencias políticas. Porque cada pasarela construye un relato sobre el mundo posible.
La elección de Bhavitha Mandava expresa una transformación silenciosa pero profunda. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Un hito que trasciende la moda
Que Bhavitha Mandava haya abierto Métiers d’Art y cerrado el Haute Couture no es un detalle técnico: es un gesto histórico. En una industria donde los cuerpos hablan antes que los discursos, Chanel eligió contar otra historia. Una donde una joven india, descubierta en el transporte público, puede convertirse en emblema del refinamiento parisino.
Desde los túneles del metro hasta los salones de la alta costura, Bhavitha Mandava encarna una nueva narrativa del lujo: menos hereditaria, más abierta; menos uniforme, más plural. Chanel no solo la vistió: la colocó en el centro del escenario. Y, al hacerlo, escribió una página inédita en la historia de la pasarela.