Sarah Jessica Parker recibe el Globo de Oro honorífico 2026 y celebra su legado televisivo con una emotiva alfombra roja

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker fue galardonada con el Carol Burnett Award que reconoce su trayectoria en televisión. Acompañada de su familia y parte del elenco de Sex and the City, la intérprete celebró un hito que trasciende su emblemático papel como la escritora neoyorquina.

Medio año después del final de And Just Like That, que clausuró oficialmente la saga de SATC, la actriz fue galardonada con el Carol Burnett Award 2026. REUTERS/Mario AnzuoniMedio año después del final de And Just Like That, que clausuró oficialmente la saga de SATC, la actriz fue galardonada con el Carol Burnett Award 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
La ceremonia Golden Eve, organizada en vísperas de los Globos de Oro 2026 en Los Ángeles, rindió homenaje a figuras destacadas de la industria audiovisual. En ese contexto, Sarah Jessica Parker recibió el Carol Burnett Award —un reconocimiento honorífico a la trayectoria que lleva el nombre de la legendaria comediante Carol Burnett— por su impacto duradero en la televisión.

El galardón representa una consagración formal de una carrera que abarca varios géneros y décadas, desde sus primeros trabajos hasta su papel icónico en Sex and the City y su secuela And Just Like That…, cerrada recientemente.

Carol Burnett Award recipient Sarah Jessica Parker, Evan Handler, Kristin Davis, and David Eigenberg attend the Golden Eve event ahead of the 83rd Annual Golden Globes, honouring her and Cecil B. DeMille Award recipient Helen Mirren in Beverly Hills, California, U.S., January 6, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniEvan Handler, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y David Eigenberg en al premiere. REUTERS/Mario Anzuoni

Emoción familiar en la alfombra roja

La celebración adquirió un tono íntimo cuando Parker subió al escenario acompañada por su marido, Matthew Broderick, y su hijo mayor, James Wilkie Broderick. También estuvieron presentes compañeros de reparto de Sexo en Nueva York, como Kristin Davis y Evan Handler, en una demostración de camaradería que ha perdurado más allá de la pantalla.

La actriz, conocida por mantener su vida personal lejos de los focos, pareció reafirmar con su presencia y gestos el valor de los vínculos construidos a lo largo de su trayectoria, tanto profesionales como personales.

Carol Burnett Award recipient Sarah Jessica Parker and her husband Matthew Broderick attend the Golden Eve event ahead of the 83rd Annual Golden Globes, honouring her and Cecil B. DeMille Award recipient Helen Mirren in Beverly Hills, California, U.S., January 6, 2026. REUTERS/Mario AnzuoniUn look muy Carrie para la ceremonia de entrega del Globo de oro honorífico. REUTERS/Mario Anzuoni

Un look con guiños a su personaje más famoso

Además del reconocimiento profesional, la actriz destacó en la alfombra roja con un vestido de alta costura que muchos interpretaron como un sutil homenaje a Carrie Bradshaw, el personaje que marcó su carrera y la convirtió en un ícono cultural. El conjunto, acompañado de joyería sofisticada y detalles elegantes, fue ampliamente comentado por la prensa especializada.

La noche también celebró a Helen Mirren, galardonada con el Cecil B. DeMille Award, el máximo reconocimiento honorífico de los Globos de Oro al cine, en reconocimiento a más de seis décadas de trayectoria en la gran pantalla. Su presencia y palabras subrayaron el valor de los homenajes que trascienden géneros y generaciones.

La entrega del Globo de Oro honorífico a Sarah Jessica Parker reafirma no solo su legado como actriz, sino también su influencia en la narrativa televisiva moderna y la moda cultural. En una noche que conjugó emoción, estilo y reconocimiento, la intérprete ratificó que su figura no solo es recordada por un papel, sino por una carrera que marcó a toda una generación.

