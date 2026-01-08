Con un look muy Carrie

Sarah Jessica Parker recibe el Globo de Oro honorífico 2026 y celebra su legado televisivo con una emotiva alfombra roja

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker fue galardonada con el Carol Burnett Award que reconoce su trayectoria en televisión. Acompañada de su familia y parte del elenco de Sex and the City, la intérprete celebró un hito que trasciende su emblemático papel como la escritora neoyorquina.