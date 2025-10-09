Sarah Jessica Parker deslumbró en la Fashion Gala del Ballet de Nueva York

Reconocida por su icónico estilo en Sex and the City, Sarah Jessica Parker volvió a sorprender con un look audaz en la Fashion Gala del New York City Ballet. La actriz llegó acompañada de su esposo, Matthew Broderick, al evento que combina moda y danza, vistiendo un vestido de Iris Van Herpen que se convirtió en el centro de atención.
El diseño, de base off white, incluía una capa de red negra que se transformaba en falda, pero el detalle más impactante eran las enormes alas laterales confeccionadas en gasa translúcida y red, que caían en cascada hasta el suelo.
La actriz llegó acompañada de Matthew Broderick, mostrando un estilismo teatral.
Para complementar el conjunto, Parker eligió un maquillaje teatral con delineado marcado,sombras claras, rubor y gloss sutil, mientras su cabello recogido dejaba todo el protagonismo al vestido.
Un encuentro entre arte y moda
Durante la gala, Parker compartió un momento con Iris Van Herpen, quien lució una de sus propias creaciones: un vestido de encaje floral blanco con detalles negros que simulaban alas de mariposa y mangas voluminosas, combinado con botas negras de plataforma. Este encuentro reflejó la afinidad entre ambas figuras, íconos de creatividad e innovación en el mundo de la moda.
Parker complementó el look con maquillaje teatral y un peinado recogido.
La Gran Gala del New York City Ballet se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del calendario social neoyorquino. Más allá de la danza, se ha convertido en una pasarela donde las personalidades del estilo muestran su versión más sofisticada.
El vestido como obra maestra
El diseño de Parker se destacó por su combinación de innovación y arquitectura textil. La pieza, creada por Van Herpen, lograba un efecto tridimensional y de movimiento etéreo, con transparencias y volúmenes que evocaban la gracia de la danza.
La silueta ceñida al torso jugaba con efectos ópticos y generaba una sensación de ligereza casi etérea. El peinado pulido de la actriz resaltaba la estructura del vestido, mientras las sandalias negras minimalistas equilibraban la teatralidad de la pieza. La elección de Parker rindió homenaje al movimiento y a la libertad expresiva de los bailarines que se presentaban en la gala.
Moda y danza en perfecta armonía
Como presidenta honorífica del New York City Ballet, Sarah Jessica Parker entiende la moda como un lenguaje artístico. Su aparición en la gala no fue casual: el vestido reflejaba la estética de la danza, la fluidez del movimiento y la fuerza expresiva de los performers.
La presencia de Sarah Jessica Parker se convirtió en el centro de atención.
Con esta elección, la actriz demostró nuevamente que la moda puede ser un vehículo de arte, y que cada look puede convertirse en una manifestación creativa que trasciende la alfombra roja.
