El hallazgo de una tumba milenaria en Panamá redefine las teorías sobre la cultura precolombina

La tumba fue construida "entre los años 800 y 1000 después de Cristo" y los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de "alto estatus".

El descubrimiento aportará nueva información sobre la antigua organización social y sus rituales.El descubrimiento aportará nueva información sobre la antigua organización social y sus rituales.
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó la investigadora a cargo del proyecto.

Foto: Ministerio de Cultura de PanamáFoto: Ministerio de Cultura de Panamá

El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.

Foto: Ministerio de Cultura de PanamáFoto: Ministerio de Cultura de Panamá

Los restos óseos estaban rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de "alto estatus", dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida "entre los años 800 y 1000 después de Cristo".

Foto: Ministerio de Cultura de PanamáFoto: Ministerio de Cultura de Panamá

"La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo", añadió. El cuerpo del ocupante principal "fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos", detalló Mayo.

Múltiples vestigios arqueológicos

El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI. Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas "similares" a la anunciada.

Foto: Ministerio de Cultura de PanamáFoto: Ministerio de Cultura de Panamá

"Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años", indicó la investigadora. La tumba constituye un descubrimiento de "gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano", destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

Foto: Ministerio de Cultura de PanamáFoto: Ministerio de Cultura de Panamá

Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.

Foto: Ministerio de Cultura de PanamáFoto: Ministerio de Cultura de Panamá

El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.

