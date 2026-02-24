Arqueología

El hallazgo de una tumba milenaria en Panamá redefine las teorías sobre la cultura precolombina

La tumba fue construida "entre los años 800 y 1000 después de Cristo" y los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de "alto estatus".