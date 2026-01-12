Arqueología en Europa Central

Hallazgo milenario en Hungría: descubren tumbas intactas de guerreros de élite del siglo X

Un equipo arqueológico desenterró tres sepulturas de más de 1.100 años de antigüedad en una aldea húngara. Los entierros contenían armas, joyas, monedas y restos de caballos, que ofrecen una visión única sobre las élites guerreras magiares.