#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Se investiga

Macabro hallazgo en Ecuador: dejaron cinco cabezas humanas colgadas en una playa con un mensaje intimidatorio

La Policía investiga el hecho estremecedor ocurrido en Puerto López, provincia de Manabí. El caso se da en medio de la escalada de violencia vinculada a bandas y al narcotráfico en la costa del país.

Conmoción en Puerto López: exhibieron cinco cabezas humanas en la playa y la policía busca a los responsablesConmoción en Puerto López: exhibieron cinco cabezas humanas en la playa y la policía busca a los responsables
Seguinos en
Por: 

La Policía de Ecuador confirmó este domingo el hallazgo de cinco cabezas humanas colgadas con cuerdas en un paseo costero de Puerto López, una localidad turística y pesquera del sudoeste del país.

Según el informe policial, las “piezas anatómicas” estaban exhibidas frente a la playa, sujetas a postes de madera, cerca de un hotel, en una escena que quedó a la vista de vecinos y visitantes.

Junto a los restos, los responsables dejaron un cartel con amenazas que apuntaba a quienes —según el mensaje— estarían robando y extorsionando a pescadores; en Ecuador, a esas extorsiones se las conoce como “vacunas”.

El cartel que apareció junto a cinco cabezas humanas en una playa de Ecuador.El cartel que apareció junto a cinco cabezas humanas en una playa de Ecuador.

Hasta el momento, las autoridades no informaron el hallazgo de los cuerpos completos y avanzan con tareas de identificación y recolección de evidencia en la zona.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de un trasfondo ligado a disputas entre grupos criminales que buscan control territorial en Manabí, una provincia costera atravesada por rutas y dinámicas asociadas al narcotráfico.

La policía investiga el aberrante hecho.La policía investiga el aberrante hecho.

En ese contexto, el gobierno mantiene operativos de control y vigilancia bajo un estado de emergencia que alcanza a varias provincias, con el foco puesto en frenar el avance de la violencia en áreas costeras.

Ecuador cerró 2025 con su registro más alto de homicidios de los últimos años, con más de 9.000 muertes violentas, una escalada que alimenta el clima de incertidumbre incluso en destinos turísticos.

Seguinos en
#TEMAS:
Ecuador

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro