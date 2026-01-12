Macabro hallazgo en Ecuador: dejaron cinco cabezas humanas colgadas en una playa con un mensaje intimidatorio

La Policía de Ecuador confirmó este domingo el hallazgo de cinco cabezas humanas colgadas con cuerdas en un paseo costero de Puerto López, una localidad turística y pesquera del sudoeste del país.
La Policía investiga el hecho estremecedor ocurrido en Puerto López, provincia de Manabí. El caso se da en medio de la escalada de violencia vinculada a bandas y al narcotráfico en la costa del país.
Según el informe policial, las “piezas anatómicas” estaban exhibidas frente a la playa, sujetas a postes de madera, cerca de un hotel, en una escena que quedó a la vista de vecinos y visitantes.
Junto a los restos, los responsables dejaron un cartel con amenazas que apuntaba a quienes —según el mensaje— estarían robando y extorsionando a pescadores; en Ecuador, a esas extorsiones se las conoce como “vacunas”.
Hasta el momento, las autoridades no informaron el hallazgo de los cuerpos completos y avanzan con tareas de identificación y recolección de evidencia en la zona.
Los investigadores trabajan con la hipótesis de un trasfondo ligado a disputas entre grupos criminales que buscan control territorial en Manabí, una provincia costera atravesada por rutas y dinámicas asociadas al narcotráfico.
En ese contexto, el gobierno mantiene operativos de control y vigilancia bajo un estado de emergencia que alcanza a varias provincias, con el foco puesto en frenar el avance de la violencia en áreas costeras.
Ecuador cerró 2025 con su registro más alto de homicidios de los últimos años, con más de 9.000 muertes violentas, una escalada que alimenta el clima de incertidumbre incluso en destinos turísticos.