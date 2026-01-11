Ataque armado

Asesinaron a un peluquero santafesino en Tulum, México

Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años y oriundo de Fray Luis Beltrán, murió tras un tiroteo en un enclave popular de Tulum, México. El hecho se produce en medio de una serie de hechos violentos que ponen en alerta a las autoridades y turistas.