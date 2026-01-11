Asesinaron a un peluquero santafesino en Tulum, México
Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años y oriundo de Fray Luis Beltrán, murió tras un tiroteo en un enclave popular de Tulum, México. El hecho se produce en medio de una serie de hechos violentos que ponen en alerta a las autoridades y turistas.
Un peluquero santafesino fue asesinado a balazos en la ciudad turística de Tulum
Un peluquero santafesino fue asesinado a balazos en la ciudad turística de Tulum, en el estado de Quintana Roo, al sureste de México, en lo que las autoridades describen como un episodio de violencia que interrumpió abruptamente un ambiente de recreación y trabajo.
Ataque mortal
El hecho ocurrió el 9 de enero pasado, alrededor de media tarde, cuando Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años y oriundo de Fray Luis Beltrán (Santa Fe), se encontraba en el interior de un establecimiento conocido como Vesica Tulum Cenote Club, un bar y espacio recreativo frecuentado por residentes y turistas.
Según informes preliminares, un grupo de hombres armados llegó al lugar y abrió fuego contra quienes estaban presentes, desencadenando al menos ocho disparos de arma calibre 9 milímetros.
Minucci, que desde noviembre anterior había viajado a México con la intención de trabajar y construir una nueva etapa de vida, recibió múltiples impactos en el cuello, rostro, brazos y tórax y fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, donde las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento el sábado 10 de enero por la tarde.
Minucci, había viajado a México con la intención de trabajar y construir una nueva etapa de vida
Compañeros y allegados recuerdan al peluquero como un profesional querido, dedicado a su oficio y con la ilusión de crecer en el trabajo que había elegido en el extranjero.
Su muerte generó profunda tristeza y conmoción en su ciudad natal y entre sus amistades del sur de Santa Fe, lo que motivó a familiares a compartir la noticia y pedir ayuda para repatriar sus restos a la Argentina.
Otros heridos
Además de Minucci, otras dos personas resultaron heridas en el ataque y fueron internadas en centros de salud cercanos, aunque se desconoce el estado actual de su recuperación.
Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes e intentan establecer las motivaciones del ataque, sin que por el momento se hayan divulgado detenciones o identidades de los agresores.
Las escenas de violencia en Tulum, un destino que hasta hace poco se promocionaba como un enclave paradisíaco del Caribe mexicano, se suman a otros episodios recientes en los que turistas y residentes han sido víctimas de hechos armados.
Ese mismo día, otro tiroteo en el marco de un festival de música electrónica, conocido como Festival Tehmplo, dejó al menos una persona fallecida y varios heridos, según reportes de medios internacionales y mexicanos.
Estos hechos han generado preocupación entre las autoridades turísticas y de seguridad, que se enfrentan al desafío de sostener la imagen de Tulum como destino internacional seguro mientras continúan las acciones del crimen organizado y la presión sobre las fuerzas del orden locales.
Las autoridades estatales y federales han reforzado la vigilancia en zonas de alto flujo turístico y mantienen protocolos de investigación en curso.
La noticia de la muerte del peluquero santafesino fue recibida con consternación en su provincia natal y en la región.
Familiares y amigos de Jonatan Minucci han iniciado una campaña solidaria para reunir fondos destinados a los costos del traslado internacional de sus restos, un proceso que puede implicar una logística compleja y un gasto significativo para su familia.
A través de redes sociales y grupos de apoyo, allegados difundieron detalles de cómo colaborar, con la esperanza de poder darle sepultura en su lugar de origen, junto a sus seres queridos.
El consulado argentino en México fue notificado formalmente del caso y se encuentra en contacto con la familia para prestar la asistencia consular que corresponda.