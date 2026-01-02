Reacción en redes

Videos: así se vivió el sismo de magnitud 6,2 en México

El movimiento telúrico que se registró viernes en el sur de México generó momentos de tensión en varias ciudades, especialmente en la capital, donde miles de personas evacuaron edificios al sonar la alerta sísmica. Videos grabados por testigos muestran reacciones en tiempo real, desde oficinas, hogares, escuelas y calles, reflejando tanto el susto como la rápida respuesta de la ciudadanía ante el fenómeno.