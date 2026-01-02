Videos: así se vivió el sismo de magnitud 6,2 en México
El movimiento telúrico que se registró viernes en el sur de México generó momentos de tensión en varias ciudades, especialmente en la capital, donde miles de personas evacuaron edificios al sonar la alerta sísmica. Videos grabados por testigos muestran reacciones en tiempo real, desde oficinas, hogares, escuelas y calles, reflejando tanto el susto como la rápida respuesta de la ciudadanía ante el fenómeno.
Un sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes por la mañana el sur de México, con epicentro en el estado de Guerrero. Aunque no se reportaron víctimas fatales, las imágenes captadas por ciudadanos en distintas ciudades muestran momentos de tensión, evacuaciones masivas y la activación del protocolo de emergencia.
Así se vivió el temblor
A los pocos segundos de que comenzara a sonar la alerta sísmica, comenzaron a circular videos que mostraban cómo la población mexicana enfrentaba el fenómeno natural. La mayoría fueron grabados por vecinos, trabajadores y transeúntes que captaron en tiempo real los efectos del temblor.
En uno de los videos más compartidos, se observa a decenas de personas saliendo rápidamente de edificios de oficinas, mientras otros graban desde las alturas cómo se balancean lámparas, estructuras y objetos.
Otro registro muestra la reacción de una familia dentro de su hogar: la cámara enfoca los movimientos del techo y las ventanas, mientras se escucha el nerviosismo en las voces de quienes intentan mantener la calma.
También se viralizaron imágenes de escuelas evacuando a alumnos en forma ordenada, y de peatones en las calles deteniéndose y buscando zonas seguras, algunos con evidente angustia.
Sin víctimas, pero con susto
El Servicio Sismológico Nacional indicó que el epicentro se ubicó cerca de San Marcos, en Guerrero, a una profundidad de 20 kilómetros. El sismo se sintió con fuerza en varios estados del sur y centro del país, incluida la Ciudad de México.
Las autoridades activaron los protocolos de emergencia, y hasta el cierre de esta edición no se registraban víctimas fatales ni daños materiales de gran escala. Sin embargo, el fenómeno causó deslizamientos menores en zonas montañosas y cortes de energía en algunas regiones.
La jefa de Gobierno de Ciudad de México y el presidente de la República utilizaron sus redes sociales para llevar tranquilidad, informar que se realizaron revisiones estructurales y que los sistemas de transporte operaban con normalidad.
México cuenta con un sistema de alerta sísmica que suele dar entre 30 y 60 segundos de aviso antes de que llegue el movimiento. Esta tecnología, junto con una ciudadanía entrenada en simulacros y evacuaciones, ha sido clave para minimizar los riesgos en sismos como el de este martes.
Aun así, los testimonios visuales de este evento vuelven a poner de manifiesto la vulnerabilidad de vivir sobre una región altamente sísmica. Las imágenes, grabadas por los propios ciudadanos, son reflejo no solo del miedo, sino también de la capacidad de reacción y la resiliencia de la población mexicana.
El sismo de este 2 de enero fue otro recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de la importancia de estar preparados. Gracias a la prevención y al compromiso cívico, México pudo atravesar un nuevo episodio sin lamentar tragedias, pero con el impacto emocional que dejan esas sacudidas que, por unos segundos, detienen la rutina y activan la memoria colectiva.