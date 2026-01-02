Un sismo de 6 puntos en México se registró durante la conferencia de Sheinbaum

Un sismo de magnitud 6,2 en la escala de Richter ocurrió en el estado de Guerrero, México, a las 13:58 (horan local) este viernes
La presidenta mexicana estaba realizando una transmisión en vivo al momento del temblor.
Así lo informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) este 2 de enero de 2025.
El informe agrega que el epicentro, a una profundidad de 10,0 kilómetros, fue determinado inicialmente en 17,11 grados de latitud norte y 99,21 grados de longitud oeste.
La particularidad del temblor es que se dio en simultáneo a la Conferencia Matutina cotidiana de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, transmitida en vivo por los canales oficiales.
“Uh está temblando”, comentó sorprendida en primera instancia Sheinbaum y luego solicitó que se movieran “con tranquilidad”, a la par que la transmisión se interrumpía con las sirenas de fondo.
En base a los primeros reportes, no se han registrado daños de consideración ni personas con heridas de gravedad.
Después de la activación de la Alerta Sísmica, la SSC-CDMX inició el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 Cóndores.
Adrián Rubalcava, director General del sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, detalló que tras el sismo la marcha será lenta por los protocolos de seguridad.