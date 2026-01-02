#HOY:

Un sismo de 6 puntos en México se registró durante la conferencia de Sheinbaum

La presidenta mexicana estaba realizando una transmisión en vivo al momento del temblor.

El momento en el que Sheinbaum siente el sismo.
Un sismo de magnitud 6,2 en la escala de Richter ocurrió en el estado de Guerrero, México, a las 13:58 (horan local) este viernes

Así lo informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) este 2 de enero de 2025.

El informe agrega que el epicentro, a una profundidad de 10,0 kilómetros, fue determinado inicialmente en 17,11 grados de latitud norte y 99,21 grados de longitud oeste.

La particularidad del temblor es que se dio en simultáneo a la Conferencia Matutina cotidiana de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, transmitida en vivo por los canales oficiales.

“Uh está temblando”, comentó sorprendida en primera instancia Sheinbaum y luego solicitó que se movieran “con tranquilidad”, a la par que la transmisión se interrumpía con las sirenas de fondo.

En base a los primeros reportes, no se han registrado daños de consideración ni personas con heridas de gravedad.

El gráfico del sismo en México.El gráfico del sismo en México.

Después de la activación de la Alerta Sísmica, la SSC-CDMX inició el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de 5 Cóndores.

Adrián Rubalcava, director General del sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, detalló que tras el sismo la marcha será lenta por los protocolos de seguridad.

