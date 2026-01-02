#HOY:

Es viral: un ciclista entrenó “escoltado” por una guacamaya y el video explotó en redes

El colombiano Diego Pescador se volvió tendencia tras compartir parte de lo que fue su llamativo entrenamiento en Calarcá, Quindío, donde estuvo acompañado por el ave que voló a la par de su bicicleta.

Escena inesperada en Colombia.
Diego Pescador cerró el 2025 con una postal inesperada: en plena ruta de entrenamiento por Calarcá, en el departamento colombiano del Quindío, una guacamaya se sumó al recorrido y voló junto a su bicicleta, en un video que se viralizó en cuestión de horas.

Las imágenes fueron captadas por un compañero que rodaba con él a alta velocidad y muestra al ave “pegada” al ritmo de los pedalazos. Pescador, oriundo de Quimbaya y corredor del Movistar Team, compartió la llamativa escena en sus historias de Instagram.

La secuencia dura menos de un minuto y deja escuchar la reacción del acompañante, entre risas y sorpresa: “¡Severa toma, papi!” y “quiere cacao”, mientras la guacamaya azul y amarilla (Ara ararauna) se mantiene a la par del ciclista como si fuera un gregario.

En los comentarios, además del impacto por la escena, apareció un dato que terminó de darle “personaje” a la historia: el ave se llama Lupe y, según usuarios que la conocen, es “muy social y juguetona”, por lo que recomendaron precaución porque suele volar bajo sobre la carretera.

El episodio también disparó una comparación inevitable para fanáticos del ciclismo: varios recordaron a Michele Scarponi, el italiano ganador del Giro 2011, y a Frankie, el ave que se había vuelto parte de sus entrenamientos. Incluso el ex ciclista Alessandro Proni dejó un mensaje alusivo, imaginando a Scarponi “apareciendo” para augurarle una gran temporada a Pescador.

Scarponi murió en 2017, a los 37 años, tras ser atropellado por una camioneta mientras entrenaba cerca de su casa, en Filottrano, Italia, un hecho que conmocionó al pelotón internacional.

