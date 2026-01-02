Es viral: un ciclista entrenó “escoltado” por una guacamaya y el video explotó en redes

Diego Pescador cerró el 2025 con una postal inesperada: en plena ruta de entrenamiento por Calarcá, en el departamento colombiano del Quindío, una guacamaya se sumó al recorrido y voló junto a su bicicleta, en un video que se viralizó en cuestión de horas.
Las imágenes fueron captadas por un compañero que rodaba con él a alta velocidad y muestra al ave “pegada” al ritmo de los pedalazos. Pescador, oriundo de Quimbaya y corredor del Movistar Team, compartió la llamativa escena en sus historias de Instagram.
La secuencia dura menos de un minuto y deja escuchar la reacción del acompañante, entre risas y sorpresa: “¡Severa toma, papi!” y “quiere cacao”, mientras la guacamaya azul y amarilla (Ara ararauna) se mantiene a la par del ciclista como si fuera un gregario.
En los comentarios, además del impacto por la escena, apareció un dato que terminó de darle “personaje” a la historia: el ave se llama Lupe y, según usuarios que la conocen, es “muy social y juguetona”, por lo que recomendaron precaución porque suele volar bajo sobre la carretera.
El episodio también disparó una comparación inevitable para fanáticos del ciclismo: varios recordaron a Michele Scarponi, el italiano ganador del Giro 2011, y a Frankie, el ave que se había vuelto parte de sus entrenamientos. Incluso el ex ciclista Alessandro Proni dejó un mensaje alusivo, imaginando a Scarponi “apareciendo” para augurarle una gran temporada a Pescador.
Scarponi murió en 2017, a los 37 años, tras ser atropellado por una camioneta mientras entrenaba cerca de su casa, en Filottrano, Italia, un hecho que conmocionó al pelotón internacional.