Susto en Valencia: un incendio en un edificio dejó 11 heridos, entre ellos un nene de 3 años y un menor de 14

Un incendio en un edificio de Paiporta, en la provincia de Valencia, dejó este jueves 11 personas asistidas por los servicios de emergencia. Del total, cinco fueron trasladadas a hospitales: cuatro por inhalación de humo y una por quemaduras, mientras que las otras seis recibieron el alta en el lugar.
El foco se originó en un piso ubicado en la primera planta de un inmueble situado en la calle l’Horta. Las tareas de extinción lograron controlar el fuego, pero la situación se volvió compleja por una densa nube de humo que se extendió hacia los niveles superiores.
Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia informaron que debieron rescatar a varias personas del interior del edificio debido a la acumulación de humo. Algunas de ellas necesitaron asistencia sanitaria inmediata en el lugar, mientras se completaba la evacuación del inmueble.
Fuego en un piso de la primera planta: bomberos trabajaron en la evacuación y rescates de personas.
Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) señalaron que fueron alertados en horas del mediodía y desplegaron un operativo con tres unidades del SAMU, además de recursos de soporte vital, una ambulancia de transporte y personal del punto de atención continuada local.
En cuanto a los traslados, al Hospital La Fe fueron llevadas dos mujeres de 52 y 19 años y un menor de 14 por inhalación de humo, además de un hombre de 72 con quemaduras. Al Hospital General de València fue derivado un hombre de 42 también por inhalación de humo. Para el control del incendio trabajaron seis dotaciones de bomberos de los parques de Torrent, Paterna y Catarroja, junto a personal de mando.