Ocurrió en Paiporta

Susto en Valencia: un incendio en un edificio dejó 11 heridos, entre ellos un nene de 3 años y un menor de 14

El fuego se desató en un departamento de la primera planta de un edificio de la calle l’Horta. La mayoría de los afectados presentó inhalación de humo y una persona sufrió quemaduras.