Ciudadano venezolano detenido en Corrientes por presuntos lazos con terrorismo

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, a un ciudadano venezolano, señalado como presunto integrante de la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.
El hombre fue interceptado antes de abordar un micro hacia Posadas y las investigaciones revelaron que ingresó al país de manera irregular tras recorrer varios países de la región.
De acuerdo con la investigación, el hombre habría ingresado al país de manera ilegal a través de la provincia de Salta.
Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que durante el procedimiento de identificación, el detenido manifestó haber transitado por varios países antes de llegar a Argentina, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, y dijo que su intención era viajar a Paraguay.
Sin embargo, tras el análisis de registros internacionales compartidos por organismos de seguridad extranjeros, las autoridades judiciales lo vincularon con la estructura criminal del Tren de Aragua.
Momentos antes de que abordara un micro con destino a Posadas, se dispuso su detención por un plazo de ocho horas. La medida fue ordenada por Tamara Ahumada Pourcel, fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Corrientes.