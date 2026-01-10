#HOY:

Ciudadano venezolano detenido en Corrientes por presuntos lazos con terrorismo

El hombre fue interceptado antes de abordar un micro hacia Posadas y las investigaciones revelaron que ingresó al país de manera irregular tras recorrer varios países de la región.

Prefectura detuvo a un ciudadano venezolano acusado de tener vínculos terroristas.Prefectura detuvo a un ciudadano venezolano acusado de tener vínculos terroristas.
Por: 

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, a un ciudadano venezolano, señalado como presunto integrante de la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría ingresado al país de manera ilegal a través de la provincia de Salta.

Recorrido internacional y vinculación criminal

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que durante el procedimiento de identificación, el detenido manifestó haber transitado por varios países antes de llegar a Argentina, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, y dijo que su intención era viajar a Paraguay.

El hombre había ingresado al país de manera ilegal a través de Salta.El hombre había ingresado al país de manera ilegal a través de Salta.

Sin embargo, tras el análisis de registros internacionales compartidos por organismos de seguridad extranjeros, las autoridades judiciales lo vincularon con la estructura criminal del Tren de Aragua.

Momentos antes de que abordara un micro con destino a Posadas, se dispuso su detención por un plazo de ocho horas. La medida fue ordenada por Tamara Ahumada Pourcel, fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Corrientes.

