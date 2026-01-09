Violencia urbana

Brutal paliza en Caseros: lo acusaron de abusar de una pasajera y fue linchado tras bajar del colectivo

Un hombre fue acusado de manosear a una mujer en un colectivo de la línea 53 en Caseros. Pasajeros y vecinos lo obligaron a descender, lo persiguieron por la calle y lo golpearon. Intentó refugiarse en una fábrica, pero fue rechazado y terminó detenido por la Policía.