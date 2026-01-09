Brutal paliza en Caseros: lo acusaron de abusar de una pasajera y fue linchado tras bajar del colectivo

Un episodio de extrema tensión se vivió este viernes por la mañana en Caseros, partido de Tres de Febrero, cuando un hombre fue acusado de abusar de una pasajera dentro de un colectivo de la línea 53. La situación derivó en una violenta reacción colectiva y terminó con el acusado detenido.
Según relataron testigos, la mujer alertó al resto de los pasajeros tras denunciar que el hombre habría intentado tocarla durante el viaje. De inmediato, se generó un clima de furia dentro de la unidad, que obligó al chofer a detener la marcha.
Bajado del colectivo y agredido en la calle
Al advertir la gravedad de la acusación, el conductor abrió la puerta del colectivo y el hombre fue obligado a descender. Una vez en la calle, pasajeros y vecinos comenzaron a golpearlo en medio de gritos y reproches, mientras intentaba escapar de la escena.
Las imágenes registradas por testigos muestran cómo el acusado fue perseguido a pie por varias cuadras, visiblemente desorientado y sin poder zafar de quienes lo increpaban.
Intentó refugiarse en una fábrica
En su intento por huir, el hombre trató de ingresar a una fábrica cercana. Sin embargo, los trabajadores del lugar le cerraron la puerta en la cara y lo obligaron a permanecer en la vía pública, donde continuaron las agresiones.
Finalmente, efectivos policiales llegaron al lugar y lograron reducirlo. El acusado fue trasladado a una dependencia policial, con visibles signos de haber sido golpeado, y quedó a disposición de la Justicia.
La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y el alcance de la denuncia por abuso.