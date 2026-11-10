León XIV se reúne esta noche con los jóvenes en Palermo: cómo será la vigilia y quiénes participarán

El encuentro será este martes en el Monumento de los Españoles y no tendrá el formato de una misa tradicional. Las puertas ya están abiertas, desde las 16 habrá espectáculos musicales y el Pontífice llegará a las 20.15 para compartir una jornada de oración, reflexión y diálogo con las nuevas generaciones.