El papa León XIV tendrá este martes uno de los encuentros más esperados de su visita a la Argentina: una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La actividad comenzará a las 20.15 y tendrá una propuesta diferente a las celebraciones litúrgicas tradicionales, con música en vivo, testimonios, momentos de oración y un mensaje del Pontífice dirigido especialmente a las nuevas generaciones.
León XIV se reúne esta noche con los jóvenes en Palermo: cómo será la vigilia y quiénes participarán
El encuentro será este martes en el Monumento de los Españoles y no tendrá el formato de una misa tradicional. Las puertas ya están abiertas, desde las 16 habrá espectáculos musicales y el Pontífice llegará a las 20.15 para compartir una jornada de oración, reflexión y diálogo con las nuevas generaciones.
La convocatoria busca generar un espacio de encuentro entre el Papa y los jóvenes, con sus inquietudes, experiencias y desafíos. La propuesta pastoral tiene como lema una frase del Evangelio de Marcos: «¡Ánimo, levántate! Él te llama», una invitación a recuperar la esperanza, encontrar un sentido para la propia vida y comprometerse con quienes necesitan acompañamiento.
La jornada comenzará mucho antes de la llegada de León XIV. Los accesos ya están habilitados y, a partir de las 16, el predio tendrá música, animación y distintas presentaciones artísticas para recibir a los asistentes.
Música y artistas para la previa
La programación musical reunirá a artistas de distintos géneros y estilos. Entre los nombres anunciados están Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Tati Domínguez y Banuev, quienes formarán parte de la propuesta artística que acompañará la espera.
También participarán de la conducción y animación Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.
La música será parte de una jornada que combinará expresiones culturales con espacios de reflexión y espiritualidad. La intención es que los jóvenes no sean solamente espectadores de una ceremonia, sino protagonistas de una experiencia colectiva de fe.
El encuentro con León XIV y el mensaje a los jóvenes
El momento central comenzará a las 20.15, cuando el Papa llegue al Monumento de los Españoles. Está previsto que realice un recorrido en el papamóvil desde la avenida Intendente Bullrich hasta el lugar del encuentro, donde compartirá la vigilia con los jóvenes.
La convocatoria está especialmente dirigida a personas de entre 15 y 35 años y contempla espacios para quienes realizaron la inscripción previa. Sin embargo, la participación no estará limitada a ese grupo: también habrá sectores habilitados para el público general.
El mensaje elegido para la jornada pone el foco en las transformaciones que atraviesan las nuevas generaciones, sus formas de relacionarse, estudiar, trabajar y proyectar el futuro. También busca reconocer sus capacidades, escuchar sus preguntas y alentarlos a asumir un papel activo tanto en la Iglesia como en la sociedad.
La frase «¡Ánimo, levántate! Él te llama» remite al encuentro de Jesús con Bartimeo y propone una invitación a no quedarse al costado del camino, recuperar la confianza y tender una mano a quienes necesitan ayuda.
Horarios, accesos y recomendaciones para asistir
El encuentro se desarrollará en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo. El público estará distribuido a lo largo de un corredor sobre la avenida Del Libertador que se extenderá hasta Olleros.
El cronograma previsto es el siguiente:
16: comienzo de los espectáculos musicales y la animación.
20.15: llegada del papa León XIV y recorrido en el papamóvil.
22: finalización prevista del encuentro, según el cronograma del Gobierno porteño.
Habrá ocho puntos de ingreso y egreso, con sectores diferenciados para los jóvenes inscriptos y el público general. Se recomienda llegar con anticipación y utilizar el transporte público para evitar complicaciones en la circulación.
Entre los elementos permitidos se encuentran el mate, botellas de plástico, alimentos, protector solar, repelente, abrigo y mochilas pequeñas de hasta 15 litros. En cambio, no se permitirá ingresar con bebidas alcohólicas, envases de vidrio, pirotecnia, drones, mascotas, carpas ni bolsos grandes.
Además, se dispuso un operativo especial de transporte para facilitar el regreso. La línea D del subte extenderá su funcionamiento hasta la 1.30, con servicios destinados a la desconcentración de los asistentes.
La vigilia será una de las últimas actividades de la agenda de León XIV en Buenos Aires durante esta jornada y una oportunidad para que miles de jóvenes puedan compartir de cerca un encuentro con el Pontífice, en una noche atravesada por la música, la fe y la esperanza.