El pasaporte argentino, en el puesto 16 del ranking de los más poderosos del mundo

El Henley Passport Index actualizó en enero de 2026 su tradicional ranking de los pasaportes más poderosos del mundo, que mide cuántos destinos pueden visitar los ciudadanos sin necesidad de tramitar una visa previa.
Según el informe, los argentinos pueden ingresar sin visa a gran parte de Europa, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, casi toda Sudamérica, buena parte de Centroamérica y el Caribe, además de destinos clave de Asia y África.
El Henley Passport Index actualizó en enero de 2026 su tradicional ranking de los pasaportes más poderosos del mundo, que mide cuántos destinos pueden visitar los ciudadanos sin necesidad de tramitar una visa previa.
En esta nueva edición, Argentina quedó en el puesto 16 a nivel global, con acceso sin visa —o con visa a la llegada— a 169 países y territorios
El resultado representa un descenso de un escalón respecto de la edición anterior del índice. Aun así, se mantiene entre los documentos de viaje más fuertes de América Latina.
Según el informe, los argentinos pueden ingresar sin visa a gran parte de Europa, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, casi toda Sudamérica, buena parte de Centroamérica y el Caribe, además de destinos clave de Asia y África.
En términos comparativos, el pasaporte argentino comparte el puesto 16 con Brasil y San Marino, todos con un puntaje idéntico de 169 destinos sin visa, lo que refleja una paridad poco habitual entre países de distintas regiones
Además, la diferencia con el top 10 es relativamente acotada: apenas 10 destinos menos que Estados Unidos (puesto 10, con 179) y 6 menos que Chile, el líder sudamericano.
Esto confirma que, pese al leve descenso interanual, la Argentina sigue ubicada en el primer cuartil del ranking global, muy por encima del promedio mundial y de la mayoría de los países de América Latina y África.
En el contexto regional, Chile se consolida como el país sudamericano mejor posicionado: ocupa el puesto 13, con acceso a 175 destinos sin visa, superando nuevamente a la Argentina.
Por su parte, Uruguay aparece algunos escalones más abajo, en el puesto 22, con 156 países habilitados, lo que confirma una leve ventaja del pasaporte argentino frente al uruguayo en términos de movilidad internacional.
A nivel global, Singapur lidera el ranking 2026 como el pasaporte más poderoso del planeta, con acceso sin visa a 192 destinos. Lo siguen Japón (188) y Corea del Sur, junto con varios países europeos que completan los primeros puestos
En el extremo opuesto, Afganistán vuelve a ocupar el último lugar del ranking: sus ciudadanos solo pueden viajar sin visa a 24 países, lo que lo convierte en el pasaporte con menor libertad de movimiento internacional en 2026.
El índice de Henley & Partners analiza 199 pasaportes y 227 destinos y es considerado una de las referencias más confiables a nivel mundial para medir el poder real de un documento de viaje.