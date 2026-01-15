Henley Passport Index

El pasaporte argentino, en el puesto 16 del ranking de los más poderosos del mundo

Según el informe, los argentinos pueden ingresar sin visa a gran parte de Europa, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, casi toda Sudamérica, buena parte de Centroamérica y el Caribe, además de destinos clave de Asia y África.