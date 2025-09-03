Experiodista de El Litoral

La Sociedad Interamericana de Prensa distinguió al periodista José Bordón

Es por el informe especial que realizó junto a otros colegas del diario La Nación, titulado “Nadie busca a mi hijo”, donde se expuso la problemática, entre otros, de Maximiliano Sosa, desaparecido en Ceres en 2015.