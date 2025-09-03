La Sociedad Interamericana de Prensa distinguió al periodista José Bordón

El periodista santafesino José E. Bordón integró el equipo de investigación del diario La Nación que recibió una de las distinciones honoríficas de los Premios a la Excelencia Periodística 2025, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, EE. UU., una organización no gubernamental fundada en 1942, que se dedica a la defensa de la libertad de prensa en América Latina.
“Estos premios son reconocimientos que destacan la diversidad y el rigor del mejor periodismo de las Américas y España”, destacó el comunicado de la entidad.
La ceremonia oficial de entrega de tales distinciones se realizará en el mes de octubre, durante la 81ª Asamblea General de la SIP, a realizarse en Punta Cana, República Dominicana.
El informe galardonado tuvo como eje, entre otros casos, lo sucedido con Maximiliano Sosa, quien tenía 3 años cuando el 21 de diciembre de 2015 desapareció luego de anunciarle a su abuela materna que iba a jugar a la casa de un amiguito cercano, en el barrio Juan Pablo Segundo, acceso sur a la ciudad de Ceres, 270 kilómetros al noroeste de esta provincia, a la vera de la Ruta Nacional 34 y muy cerca del ingreso a la vecina Santiago del Estero.
Maxi se encontraba al cuidado de su abuela Patricia Sayago (de 41 años en ese momento). La mamá de Maxi, Daniela Ángela Sosa, por entonces de 20, estaba internada luego de dar a luz a otro hijo, Joaquín, que nació el 15 de ese mismo mes.
A pesar de una intensa búsqueda sin resultados, el caso se fue diluyendo. La abuela de Maxi y su pareja de entonces, estuvieron detenidos, pero años después recuperaron su libertad y, finalmente –como otros tantos-, quedó sin resolverse.
Pero la trascendencia del informe que realizó Bordón y que mereció junto a otros vinculados con la desaparición de chicos en la Argentina que aún hoy siguen siendo buscados por sus familiares, quedó marcada cuando semanas después la Corte de Justicia de la Nación ordenó que la Justicia federal siga con la búsqueda de Maxi Sosa.
La trascendencia del informe que realizó Bordón –que se publicó en septiembre del año pasado- quedó marcada en la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que semanas después de la publicación del trabajo ordenó que el fuero federal continúe con la búsqueda de Maxi Sosa.
“Ese fue quizá el mejor resultado del trabajo que realizamos en Ceres junto a Carolina Niklison, la reportera gráfica que hizo trascender no solo el rostro de Maxi y de Daniela, sino además diversas circunstancias que ilustran lo sucedido”, explicó el periodista.
“Enorme calidad”
María Lorente, presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse (AFP), se refirió a la importancia de las distinciones: "Los trabajos premiados este año reflejan la enorme calidad y la valentía de muchos periodistas, en un contexto marcado por el avance del autoritarismo, el declive democrático, la polarización, las narrativas desinformantes y la crisis económica que afecta a la industria de medios de comunicación. Es admirable y auspicioso reconocer estos contenidos de altísimo valor profesional y humano, que no solo reflejan el talento de varios periodistas y redacciones, sino también el compromiso de sus autores con el derecho de nuestras sociedades a estar informadas".
El informe “Nadie busca a mi hijo”, fue presentado por el diario La Nación, de Argentina, y realizado por un equipo estuvo integrado por Javier Drovetto, Paula Soler, Jazmín Lell, José E Bordón, Giselle Ferro, Julieta Izzo, Lorena Uribe, Marcelo Manera, Carolina Niklison y Hernán Zenteno.
En la misma categoría, hubo premios a El Universal (México) y la Revista Concolón, de Panamá.
Trayectoria
Debe señalarse que José E. Bordón trabajó en varios medios de la capital provincial, como El Litoral y Cable & Diario, las emisoras LT 9 y LT10; en radios de Rosario; también fue corresponsal de las agencias Noticias Argentinas (NA) y luego de Diarios y Noticias (DyN); dirigió emisoras de radio en el interior y efectuó la cobertura de dos giras papales y numerosos casos relevantes que trascendieron en la opinión pública.
