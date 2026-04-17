Desarrollos urbanos

Ahorristas de Pilay reclaman la entrega de departamentos y la empresa fundamenta los tiempos de las adjudicaciones

La firma explica la situación de plazos, entregas y las variaciones en el costo de construcción de las unidades, todo en el marco de los vaivenes económicos del país en las últimas dos décadas. Mientras, ahorristas de Santa Fe expresaron sus quejas públicamente.