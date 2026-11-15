Ahorristas que llevan cerca de dos décadas aportando al sistema cuestionaron los argumentos económicos de la firma y denunciaron modificaciones en las condiciones originalmente acordadas.
Pilay: ahorristas aseguran que deberán esperar hasta siete años más para recibir sus departamentos
Los ahorristas del sistema cuestionan las demoras en la entrega de departamentos y los cambios en las ubicaciones originalmente acordadas. Aseguran que, pese a haber cumplido con sus obligaciones de pago, enfrentan nuevos plazos de espera y propuestas habitacionales que no se corresponden con las condiciones establecidas en sus contratos.
Mario Chiappero, uno de los integrantes del grupo de damnificados, aseguró que desde hace seis y siete años reclama respuestas y que, aunque terminó de pagar las cuotas de su plan durante 2025, todavía no tiene certezas sobre la entrega de su vivienda.
"Yo terminé de pagar el año pasado. Los 20 años de contrato es cierto que terminan el año que viene, yo adelanté cuotas en su momento, pero ellos me dicen que hasta que no cumpla los 20 años no me están incumpliendo", explicó.
Sin embargo, según relató, la empresa ya le anticipó que deberá esperar al menos otros siete años para recibir un departamento, que además estaría ubicado en Santo Tomé y no en la zona prevista en su contrato.
Cuestionamientos a las explicaciones económicas
Uno de los principales puntos de desacuerdo está relacionado con los argumentos que Pilay presentó para justificar las demoras. La compañía sostiene que durante distintos períodos aplicó incrementos de cuotas inferiores a los aumentos de los costos de construcción, con el objetivo de evitar que los suscriptores abandonaran los planes.
Chiappero cuestionó esa explicación y aseguró que los aportes aumentaron considerablemente durante los años de vigencia de los contratos.
"El mes pasado el índice de CAC aumentó un 4% y ellos aumentaron la cuota un 4,8%", afirmó, al mencionar un ejemplo de lo que considera una falta de correspondencia entre los argumentos de la empresa y los valores efectivamente abonados.
También rechazó que la disminución de aportantes explique las dificultades del sistema. Según señaló, quienes acumulan cuotas impagas se exponen a perder la continuidad de sus planes, por lo que considera improbable que personas que llevan quince o veinte años pagando decidan abandonar sus contratos.
Una vivienda que ya no está donde esperaban
La ubicación de los departamentos constituye otro de los principales motivos de reclamo.
Chiappero aseguró que su contrato, al igual que el de otros ahorristas, contemplaba la adjudicación de una vivienda dentro de los bulevares de Santa Fe. Sin embargo, afirmó que actualmente les ofrecen alternativas en Santo Tomé.
Para los ahorristas, el cambio no representa solamente una diferencia de localización, sino una modificación sustancial de sus proyectos familiares.
"Una señora decía: nosotros necesitamos estar cerca de las clínicas a esta altura, no haciendo vida de country. Porque la verdad, puede ser muy linda la propuesta, pero no sirve a nuestros fines, no era lo que queríamos", Marina Mathieu otra damnificados.
Entre el alquiler y las cuotas
A las demoras se suma la situación económica de quienes todavía no cuentan con una vivienda propia y deben afrontar simultáneamente el alquiler y los aportes al sistema.
Según explicaron, los planes contemplan cuotas mensuales y dos aportes adicionales anuales. Actualmente, el desembolso mensual prorrateado puede superar los 800.000 pesos, de acuerdo con los valores mencionados por los reclamantes.
Muchos ahorristas continúan pagando pese a la incertidumbre sobre las adjudicaciones, por temor a perder la continuidad de sus contratos.
"Hay gente que está pagando alquiler y la cuota porque no se pueden atrasar, porque si no su plan queda inactivo", señaló Exequiel Callegari integrante del grupo de ahorristas afectados.
Los ahorristas reconocen que las crisis económicas y la pandemia pudieron afectar los plazos de construcción, pero consideran que las extensiones anunciadas resultan desproporcionadas.
"Uno entiende que es razonable alguna demora, tuvimos pandemia, que también la tuvieron los ahorristas, tuvieron que hacer su esfuerzo o su sobreesfuerzo para pagar la cuota, y podríamos esperar algo razonable, 90 días, 180 días, pero no siete años más", cuestionaron.
Mientras Pilay sostiene que resulta necesario readaptar los contratos a las condiciones económicas actuales, los ahorristas insisten en que cumplieron con sus obligaciones y reclaman que se respeten los compromisos originales.