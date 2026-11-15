Conflicto habitacional

Pilay: ahorristas aseguran que deberán esperar hasta siete años más para recibir sus departamentos

Los ahorristas del sistema cuestionan las demoras en la entrega de departamentos y los cambios en las ubicaciones originalmente acordadas. Aseguran que, pese a haber cumplido con sus obligaciones de pago, enfrentan nuevos plazos de espera y propuestas habitacionales que no se corresponden con las condiciones establecidas en sus contratos.