"Anomalía" antisísmica

Confirman que la gran pirámide de Keops fue construida “a prueba de terremotos”

Investigadores egipcios midieron cómo vibra la pirámide de Keops ante un sismo: el monumento responde como una sola unidad coherente, lo que explica su notable resistencia a los terremotos a lo largo de más de cuatro milenios.