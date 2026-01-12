Murió el escritor suizo Erich von Däniken, padre de los "alienígenas ancestrales"

Erich von Däniken murió a los 90 años en un hospital del centro de Suiza. La información fue difundida en su sitio web y este lunes lo confirmó su hija Cornelia.
Falleció este domingo en un hospital del centro de Suiza, según reportó su sitio web. Alcanzó la fama con Recuerdos del Futuro y vendió 60 millones de ejemplares en 32 idiomas.
Von Däniken cobró relevancia mundial a través de sus publicaciones donde difundía la teoría que sostiene que los extraterrestres visitaron civilizaciones antiguas del planeta Tierra.
Von Däniken Alcanzó notoriedad internacional en 1968 con Recuerdos del Futuro, libro en el que planteó que civilizaciones como la maya y la egipcia fueron visitadas por astronautas extraterrestres que transmitieron tecnología avanzada para construir monumentos como las pirámides.
Ese primer volumen dio paso a más de dos docenas de títulos similares que, según la nota, vendieron 60 millones de ejemplares y se tradujeron a 32 idiomas, y que contribuyeron a crear un nicho literario que mezcló hechos y fantasía frente a la evidencia histórica y científica.
Durante la década de 1970 realizó numerosos viajes de campo a Egipto, India y especialmente América Latina, promovió conferencias, fundó sociedades para difundir sus ideas y fue pionero en el uso de video y multimedia para ampliar su audiencia.
Su obra influyó en una ola de documentales arqueológicos semiserios y en programas televisivos populares, entre ellos The X-Files, y también lo llevó a emprender iniciativas como el parque temático Mystery Park, que fracasó por falta de interés.
En 1985 publicó Neue Erinnerungen an die Zukunft (Nuevos Recuerdos del Futuro), en el que, según la información disponible, admitió errores en algunos puntos pero aseguró que “ninguno de los fundamentos de mis teorías fue derribado”, dijo Erich von Däniken, autor suizo.
Su carrera estuvo marcada además por problemas legales y financieros: antes de la fama pasó por acusaciones de fraude y cumplió breves períodos en prisión, enfrentó denuncias por evasión fiscal y tuvo reiteradas dificultades monetarias que lo situaron al borde de la ruina en varias ocasiones.
Von Däniken nació en 1935 en Schaffhausen, hijo de un fabricante de ropa, y se rebeló contra la formación católica recibida en el internado; dejó la escuela en 1954, trabajó como camarero y barman y en 1964 fue designado gerente de un hotel en Davos, etapa en la que comenzó a escribir su primer libro.
En 1991 recibió el premio Ig Nobel de literatura, un galardón señalado por la nota como dudoso pero destinado a aumentar la conciencia pública sobre la ciencia mediante la celebración de afirmaciones cuestionables.
La cobertura sobre su fallecimiento provino de sus representantes y de la confirmación de Cornelia, su hija; el texto oficial publicado en el sitio web de la familia sirvió como fuente principal para anunciar el deceso.
Le sobreviven su esposa, Elisabeth Skaja, de 65 años, su hija Cornelia y dos nietos, según la información difundida por sus allegados.
El legado del escritor queda ligado tanto a la amplia difusión de sus hipótesis sobre contactos extraterrestres con culturas antiguas como a las controversias científicas y legales que marcaron su trayectoria.