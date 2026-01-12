La broma que incomodó a DiCaprio sobre su edad en los Globos de Oro y encendió la polémica
Un comentario filoso de la comediante Nikki Glaser durante la ceremonia desató risas, incomodidad y debate en redes sociales. La humorista ironizó sobre la vida sentimental del actor y su chiste se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.
Según versiones difundidas por distintos medios del espectáculo, DiCaprio se habría mostrado molesto en el backstage tras el comentario. REUTERS/Mike Blake
Una frase punzante lanzada desde el escenario de los Globos de Oro 2026 alcanzó para desviar la atención de los premios y poner en el centro de la escena a Leonardo DiCaprio. El comentario de Nikki Glaser, dirigido a la vida sentimental del actor, generó reacciones encontradas, incomodidad en la sala y un inmediato rebote en redes sociales.
El episodio ocurrió durante la apertura de los premios celebrados este domingo en Los Ángeles. En su monólogo inicial, Glaser apuntó directamente al actor ganador del Oscar y lanzó una frase que aludía, con ironía, a su historial de parejas jóvenes: “Leonardo, has conseguido todo esto antes de que tu novia cumpliera 30”.
La cámara enfocó de inmediato a DiCaprio, cuya reacción fue seguida con atención por el público y los televidentes. Mientras algunos interpretaron el gesto como incomodidad, otros señalaron que el actor mantuvo un perfil bajo y evitó responder públicamente al comentario.
Leonardo DiCaprio se mostró incómodo tras el comentario de la presentadora. REUTERS/Mike Blake
Reacciones en redes y versiones encontradas
"¡Qué carrera has tenido! Quiero decir, innumerables actuaciones icónicas. Has trabajado con todos los grandes directores. Has ganado tres Globos de Oro, un Oscar, y lo más impresionante es que lograste todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años. ¡Es una locura!", dijo la presentadora.
Y siguió su speech: "Leo... Lo siento por hacer esta broma, fue barata. ¿Sabes qué? Intenté no hacerla, pero es que no sabemos nada más sobre ti, hombre. No hay nada más. Ábrete. Busqué la entrevista más profunda que has dado, y fue en la revista Teen Beat en 1991. ¿Tu comida favorita sigue siendo pasta, pasta y más pasta? Búsquenlo, es real."
La broma no tardó en viralizarse. En redes sociales, miles de usuarios debatieron si el comentario fue un golpe de humor válido dentro del tono habitual de este tipo de ceremonias o si cruzó un límite personal. Algunos defendieron a Glaser por ejercer un humor ácido, mientras otros consideraron que el foco estuvo puesto en la edad y la vida privada del actor más que en su carrera artística.
Según versiones difundidas por distintos medios del espectáculo, DiCaprio se habría mostrado molesto en el backstage tras el comentario, aunque no hubo declaraciones oficiales de su entorno ni del propio actor que confirmaran un enojo explícito.
Nikki Glaser en la red carpet de los premios. REUTERS/Daniel Cole
Humor, celebridades y exposición pública
No es la primera vez que los monólogos de apertura en premiaciones internacionales generan controversia. En este caso, el comentario volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del humor cuando se trata de figuras públicas y temas recurrentes que forman parte del imaginario mediático.
La intervención de Glaser se inscribió dentro de un guion que buscó incomodar y provocar, una estrategia habitual en este tipo de eventos, aunque no siempre bien recibida por los protagonistas.
La frase dirigida a Leonardo DiCaprio terminó robándose parte del protagonismo de la gala y reafirmó que, más allá de los premios, los Globos de Oro siguen siendo un escenario donde el humor puede transformarse en polémica. Una vez más, una broma bastó para desplazar el foco del cine hacia el debate social y mediático.