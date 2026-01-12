"Antes de que tu novia cumpliera 30...”

La broma que incomodó a DiCaprio sobre su edad en los Globos de Oro y encendió la polémica

Un comentario filoso de la comediante Nikki Glaser durante la ceremonia desató risas, incomodidad y debate en redes sociales. La humorista ironizó sobre la vida sentimental del actor y su chiste se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.