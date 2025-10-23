#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Capacitación y trabajo colaborativo

La UTN Santa Fe será sede del Encuentro Nacional de Plomeros Argentinos

El sábado 29 de noviembre, de 8:30 a 18:30, el Centro de Conferencias de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Santa Fe recibirá a instaladores, marcas y profesionales del rubro en una nueva edición del Encuentro de Plomeros Argentinos. La jornada será gratuita y busca fortalecer la capacitación, la certificación y el trabajo colaborativo en el sector.

Instaladores de todo el país participarán del Encuentro Nacional de Plomeros en la UTN Santa Fe. Foto: Archivo
 17:58
Por: 

El evento, que se desarrolla cada año en distintas provincias del país, reunirá a plomeros e instaladores para compartir experiencias, participar de capacitaciones, realizar pruebas de productos y conocer las últimas novedades del sector.

Organizado por voluntarios de la asociación de plomeros, el encuentro promueve la profesionalización y el trabajo responsable. Además, se realizarán sorteos, demostraciones técnicas y espacios de intercambio para fomentar nuevos vínculos laborales.

Si bien no es la primera vez que la actividad se realiza en Santa Fe —ya se concretaron más de 25 encuentros en todo el país—, esta edición se destaca por su magnitud y alcance. “Al realizarse en un espacio más amplio, la convocatoria será mayor y permitirá sumar a muchos más participantes”, señalaron desde la organización.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Universidad Tecnológica Nacional
Santa Fe Ciudad
El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro