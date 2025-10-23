La UTN Santa Fe será sede del Encuentro Nacional de Plomeros Argentinos

El evento, que se desarrolla cada año en distintas provincias del país, reunirá a plomeros e instaladores para compartir experiencias, participar de capacitaciones, realizar pruebas de productos y conocer las últimas novedades del sector.
El sábado 29 de noviembre, de 8:30 a 18:30, el Centro de Conferencias de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Santa Fe recibirá a instaladores, marcas y profesionales del rubro en una nueva edición del Encuentro de Plomeros Argentinos. La jornada será gratuita y busca fortalecer la capacitación, la certificación y el trabajo colaborativo en el sector.
El evento, que se desarrolla cada año en distintas provincias del país, reunirá a plomeros e instaladores para compartir experiencias, participar de capacitaciones, realizar pruebas de productos y conocer las últimas novedades del sector.
Organizado por voluntarios de la asociación de plomeros, el encuentro promueve la profesionalización y el trabajo responsable. Además, se realizarán sorteos, demostraciones técnicas y espacios de intercambio para fomentar nuevos vínculos laborales.
Si bien no es la primera vez que la actividad se realiza en Santa Fe —ya se concretaron más de 25 encuentros en todo el país—, esta edición se destaca por su magnitud y alcance. “Al realizarse en un espacio más amplio, la convocatoria será mayor y permitirá sumar a muchos más participantes”, señalaron desde la organización.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.