Capacitación y trabajo colaborativo

La UTN Santa Fe será sede del Encuentro Nacional de Plomeros Argentinos

El sábado 29 de noviembre, de 8:30 a 18:30, el Centro de Conferencias de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Santa Fe recibirá a instaladores, marcas y profesionales del rubro en una nueva edición del Encuentro de Plomeros Argentinos. La jornada será gratuita y busca fortalecer la capacitación, la certificación y el trabajo colaborativo en el sector.