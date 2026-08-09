Miércoles 12 de agoto

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Después de una noche histórica con más de 3.1 millones de cupones, premios por tres millones de dólares libres de impuestos y más de $4.350 millones repartidos en el Aniversario, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.