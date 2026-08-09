En una noche histórica, con más de 3.1 millones de cupones jugados, Quini 6, el sorteo más querido del país celebró a lo grande su cumpleaños número 38, e hizo felices a 44 apostadores de las provincias de Santa Fe, San Juan, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con 5 aciertos en la modalidad "Siempre Sale" se repartieron la increíble suma de USD 3 millones libres de impuestos (el premio será pagado al tipo de cambio vendedor de $1.520 s/ cotización del BNA del día 7 de agosto pasado).
A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Después de una noche histórica con más de 3.1 millones de cupones, premios por tres millones de dólares libres de impuestos y más de $4.350 millones repartidos en el Aniversario, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números favorecidos fueron el 01-09-16 -18-30- 40.
Mientras tanto, y porque esta noche especial tuvo muchas sorpresas, un solo ganador se llevó el pozo total de la modalidad “La Segunda” por un total de más de $4.350 millones. El afortunado nuevo millonario hizo su apuesta en la localidad de La Criolla, provincia de Santa Fe, y acertó los números 11-13-23-25-26-30.
En el resto de los sorteos tuvieron como resultado las siguientes combinaciones sin ganadores con 6 aciertos:
TRADICIONAL: 06-09-10-18- 22-31
REVANCHA: 01-03-18-23-24 -31
Para el próximo jueglo, Lotería de Santa Fe ofrece 12.500 millones de pesos, con los siguientes pozos individuales estimados:
Tradicional Primer Sorteo $7.400.000.000
La Segunda: $1.200.000.000
Revancha: $3.300.000.000
Siempre Sale: $400.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 12 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la TV Pública y el canal de YouTube de Lotería.