Nobel de Física 2025 para John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis

Fueron elegidos por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis. Crédito: Premio Nobel
 11:33

El premio Nobel de Física 2025 fue otorgado este martes a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”.

Se trata del segundo galardón que reveló este año la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, luego de entregar este lunes el premio de Medicina.

John M. Martinis.John M. Martinis.

Los físicos premiados construyeron un experimento utilizando un circuito eléctrico superconductor para tratar de responder cuál es el tamaño máximo de un sistema capaz de mostrar efectos cuánticos, es decir, hallar el límite en el que aplican las reglas del mundo microscópico y empiezan las del mundo visible.

John Clarke.John Clarke.

Entre 1984 y 1985, Clarke, Devoret y Martinis realizaron experimentos y construyeron un circuito de superconductores separados por una fina capa aislante. Al pasar corriente por el circuito, descubrieron que las cargas eléctricas se comportaban como una única partícula macroscópica. Este sistema podía “escapar” de su estado de corriente sin voltaje mediante el efecto túnel cuántico, mostrando así su naturaleza cuántica. También demostraron que el sistema solo podía absorber o emitir cantidades discretas de energía, como predice la mecánica cuántica.

Michel H. Devoret.Michel H. Devoret.

En el momento de la adjudicación, Clarke pertenecía a la Universidad de California, Berkeley, CA, EE. UU., Devoret a la Universidad de Yale, New Haven, CT, EE. UU. y la Universidad de California, Santa Bárbara, CA, EE. UU. y Martinis a la Universidad de California, Santa Bárbara, CA, EE. UU.

