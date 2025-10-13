#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Galardonados

Quiénes recibieron el Premio Nobel de Economía 2025

Los elegidos fueron Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.
 11:51

El Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado este lunes a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.

Mirá tambiénMaría Corina Machado, opositora en Venezuela, recibió el Nobel de la Paz

La mitad del premio corresponde a Mokyr “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”; mientras que la otra mitad es para Aghion y Howitt “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

Los argumentos del premio

Mokyr utilizó fuentes históricas para descubrir las causas del crecimiento sostenido, que se está convirtiendo en la nueva normalidad. Demostró que, para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también contar con explicaciones científicas de por qué. Estas últimas a menudo faltaban antes de la revolución industrial, lo que dificultaba el desarrollo a partir de nuevos descubrimientos e invenciones. También enfatizó la importancia de que la sociedad esté abierta a nuevas ideas y permita el cambio.

The Nobel Prize in Economics 2025 is awarded to Joel Mokyr, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S., Philippe Aghion, College de France and INSEAD, Paris, France, and The London School of Economics and Political Science, UK, and Peter Howitt, Brown University, Providence, Rhode Island, U.S., The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, the Nobel Prize in Economic Sciences 2025, is presented during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden on Monday 13 October 2025. Professor John Hassler, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Hans Ellegren, Permanent Secretary of the Academy of Sciences and Professor Kerstin Enflo, Member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Anders Wiklund/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEl momento de la presentación del Premio. Crédito: Anders Wiklund/TT News Agency

Aghion y Howitt también estudiaron los mecanismos del crecimiento sostenido. En un artículo de 1992, construyeron un modelo matemático para la llamada destrucción creativa: cuando un producto nuevo y mejorado entra al mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo. La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia.

The Nobel Prize in Economics 2025 is awarded to Joel Mokyr, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S., Philippe Aghion, College de France and INSEAD, Paris, France, and The London School of Economics and Political Science, UK, and Peter Howitt, Brown University, Providence, Rhode Island, U.S., The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, the Nobel Prize in Economic Sciences 2025, is presented during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden on Monday 13 October 2025. Anders Wiklund/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.El momento de la presentación del Premio. Crédito: Anders Wiklund/TT News Agency

De diferentes maneras, los galardonados demuestran cómo la destrucción creativa genera conflictos que deben gestionarse de forma constructiva. De lo contrario, la innovación se verá bloqueada por empresas consolidadas y grupos de interés que corren el riesgo de verse perjudicados.

The Nobel Prize in Economics 2025 is awarded to Joel Mokyr, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S., Philippe Aghion, College de France and INSEAD, Paris, France, and The London School of Economics and Political Science, UK, and Peter Howitt, Brown University, Providence, Rhode Island, U.S., The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, the Nobel Prize in Economic Sciences 2025, is presented during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden on Monday 13 October 2025. Professor John Hassler, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Hans Ellegren, Permanent Secretary of the Academy of Sciences and Professor Kerstin Enflo, Member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Anders Wiklund/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEl momento de la presentación del Premio. Crédito: Anders Wiklund/TT News Agency

“El trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento”, afirmó John Hassler, presidente del Comité del premio en ciencias económicas.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro