Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Javier Milei felicitó a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz

El presidente argentino envió un mensaje a la líder opositora venezolana: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”

María Corina Machado. Crédito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
 14:30

El presidente Javier Milei felicitó este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Mirá tambiénMaría Corina Machado, opositora en Venezuela, recibio el Nobel de la Paz

“Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El mensaje de Milei en X.El mensaje de Milei en X.

El Comité Nobel noruego otorgó el premio a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.”

Mirá tambiénVenezuela celebra las exportaciones a Europa, un posible nuevo reclamo de Estados Unidos

“El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a una valiente y comprometida defensora de la paz: una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad. Como líder del movimiento democrático en Venezuela, María Corina Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en Latinoamérica en los últimos tiempos”, argumenta oficialmente el sitio de Nobel.

La publicación de anuncio de Machado como Nobel de la Paz.La publicación de anuncio de Machado como Nobel de la Paz.

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a la represión del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la galardonada, inhabilitada en ese entonces, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

