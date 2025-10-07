Venezuela celebra las exportaciones a Europa, un posible nuevo reclamo de Estados Unidos
24 de los 27 países de la Unión Europea siguen comerciando con el gobierno de Maduro. Trump ya reclamó al viejo continente por las importaciones desde Rusia, India y China.
El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Gustavo González Velutini, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
10:29
El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Gustavo González Velutini, informó este lunes que las exportaciones no petroleras del país sudamericano llegan actualmente a 24 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), consolidando a la nación suramericana como un proveedor confiable de productos de calidad en el mercado internacional.
Destacó que Europa se ha convertido en el principal destino de los bienes no petroleros venezolanos, superando a Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025.
"Venezuela es un proveedor confiable, con productos que han ganado aceptación en el mercado europeo", afirmó González Velutini.
Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. Crédito: REUTERS/Yves Herman
Entre los rubros con mayor demanda, González mencionó materiales refractarios derivados del gresco, un segmento en el que Venezuela ha ganado espacio tras la disminución de las exportaciones ucranianas debido al conflicto entre Kiev y Moscú.
El dirigente empresarial señaló que uno de los retos del sector es optimizar la logística exportadora mediante la relocalización de servicios y procesos productivos en zonas geográficas estratégicas para reducir costos y tiempos de entrega.
Reclamos de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha practicado desde su regreso a la Casa Blanca la metodología de presión mediante aranceles. Esto se ha aplicado de forma directa e indirecta, con exigencias, por ejemplo, a la Unión Europea (UE).
Uno de los socios comerciales más cuestionados es Rusia, que junto a India y China, se mantienen como puntos de intercambio para países europeos. Entre las amenazas de Trump se destaca la negativa a aplicar nuevas sanciones a Moscú si los europeos siguen comprando petróleo ruso.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kent Nishimura
Contemplando la actual cruzada de Washington contra el narcotráfico y el argumento de una relación directa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con grupos relacionados a este tipo de actividades delictivas, la continuidad de lazos comerciales de Europa con el país de costas al Caribe podría desatar una nueva crítica trumpista.
Declaraciones de Maduro
Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó este lunes que Venezuela atraviesa "buenos momentos de recuperación económica", luego de años de agresiones financieras y bloqueos impuestos por la Casa Blanca.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro. Crédito: Xinhua/Str
"Aunque la economía se ha convertido en un campo de guerra, hemos logrado neutralizar las hostilidades y consolidar un crecimiento sostenido", expresó durante su programa 'Con Maduro +'.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.