#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Mercado activo

Venezuela celebra las exportaciones a Europa, un posible nuevo reclamo de Estados Unidos

24 de los 27 países de la Unión Europea siguen comerciando con el gobierno de Maduro. Trump ya reclamó al viejo continente por las importaciones desde Rusia, India y China.

El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Gustavo González Velutini, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
 10:29

El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Gustavo González Velutini, informó este lunes que las exportaciones no petroleras del país sudamericano llegan actualmente a 24 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), consolidando a la nación suramericana como un proveedor confiable de productos de calidad en el mercado internacional.

Mirá tambiénTrump declaró “conflicto armado” contra los carteles y despliega tropas en el Caribe

Destacó que Europa se ha convertido en el principal destino de los bienes no petroleros venezolanos, superando a Estados Unidos durante el primer trimestre de 2025.

"Venezuela es un proveedor confiable, con productos que han ganado aceptación en el mercado europeo", afirmó González Velutini.

European Commission President Ursula von der Leyen delivers the State of the European Union address to the European Parliament, in Strasbourg, France, September 10, 2025. REUTERS/Yves Herman TPX IMAGES OF THE DAYUrsula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea. Crédito: REUTERS/Yves Herman

Entre los rubros con mayor demanda, González mencionó materiales refractarios derivados del gresco, un segmento en el que Venezuela ha ganado espacio tras la disminución de las exportaciones ucranianas debido al conflicto entre Kiev y Moscú.

El dirigente empresarial señaló que uno de los retos del sector es optimizar la logística exportadora mediante la relocalización de servicios y procesos productivos en zonas geográficas estratégicas para reducir costos y tiempos de entrega.

Reclamos de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha practicado desde su regreso a la Casa Blanca la metodología de presión mediante aranceles. Esto se ha aplicado de forma directa e indirecta, con exigencias, por ejemplo, a la Unión Europea (UE).

Mirá tambiénMaduro encendió la Navidad en Venezuela y lanzó un mensaje a Trump: “Nadie podrá arrebatarnos la paz”

Uno de los socios comerciales más cuestionados es Rusia, que junto a India y China, se mantienen como puntos de intercambio para países europeos. Entre las amenazas de Trump se destaca la negativa a aplicar nuevas sanciones a Moscú si los europeos siguen comprando petróleo ruso.

U.S. President Donald Trump attends an event to sign an executive order authorizing the construction of an access road to the Ambler mining district in Alaska, at the White House, in Washington, D.C., U.S., October 6, 2025. REUTERS/Kent NishimuraDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kent Nishimura

Contemplando la actual cruzada de Washington contra el narcotráfico y el argumento de una relación directa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con grupos relacionados a este tipo de actividades delictivas, la continuidad de lazos comerciales de Europa con el país de costas al Caribe podría desatar una nueva crítica trumpista.

Declaraciones de Maduro

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, destacó este lunes que Venezuela atraviesa "buenos momentos de recuperación económica", luego de años de agresiones financieras y bloqueos impuestos por la Casa Blanca.

(250915) -- CARACAS, 15 septiembre, 2025 (Xinhua) -- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, en Caracas, Venezuela, el 15 de septiembre de 2025. Maduro dijo el lunes que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos se encuentran "deshechas" por ellos, ante la constante agresión. (Xinhua/Str) (ms) (rtg) (ah) (ce)El presidente venezolano, Nicolás Maduro. Crédito: Xinhua/Str

"Aunque la economía se ha convertido en un campo de guerra, hemos logrado neutralizar las hostilidades y consolidar un crecimiento sostenido", expresó durante su programa 'Con Maduro +'.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
China
India
Rusia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro