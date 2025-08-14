Preocupación en Bariloche: denuncian un criadero de ratas en una vivienda
Vecinos del barrio Eva Perón alertaron sobre la presencia masiva de roedores que, aseguran, eran alimentados diariamente por un hombre que falleció hace una semana. Las autoridades sanitarias ya intervienen para controlar la situación y evitar riesgos para la salud pública.
La tranquilidad habitual del barrio Eva Perón, en San Carlos de Bariloche, se vio alterada en los últimos días por una situación insólita y preocupante: la aparición masiva de ratas en la zona, que los vecinos atribuyen a la vivienda de un hombre de 56 años recientemente fallecido.
Según los testimonios recogidos, el hombre mantenía en su casa de madera un verdadero criadero de roedores, a los que alimentaba diariamente, generando un foco de plaga que ahora amenaza la salud y la seguridad de toda la comunidad.
Preocupación de los vecinos
Las imágenes difundidas por los propios vecinos muestran varias ratas desplazándose libremente por el terreno donde se encontraba la vivienda. “Les daba de comer y las tenía gordas y grandes. Ahora salen a buscar comida y se están metiendo en las casas”, relató uno de los residentes, visiblemente preocupado por la situación.
Otro vecino, que logró filmar la escena desde el techo de su casa, describió: “No son lauchas, son ratas grandes, gordas. Me subí al techo para filmar y vi que por cada orificio de la chapa había al menos diez ratas”.
Las autoridades sanitarias ya intervienen para controlar la situación
La muerte del propietario, ocurrida hace una semana, dejó a los animales sin su fuente habitual de alimento, lo que provocó que comenzaran a dispersarse por el barrio en busca de comida.
Esta situación generó alarma entre los habitantes, quienes temen por la posible transmisión de enfermedades y el daño a sus viviendas. “Nunca vimos algo así. Es un peligro para todos, sobre todo para los chicos”, expresó una vecina.
Frente a la gravedad del caso, la denuncia fue elevada a la Unidad Regional de Epidemiología y Salud Ambiental (Uresa) Zona Andina, que rápidamente inició un relevamiento para ubicar el foco de la plaga, conocido como “nido de lauchas”.
Intervención sanitaria
Las autoridades sanitarias, en coordinación con el Centro de Salud local, comenzaron a planificar acciones preventivas e informativas para los vecinos, con el objetivo de contener la expansión de los roedores y minimizar los riesgos para la salud pública.
Mientras tanto, familiares del fallecido iniciaron tareas de limpieza y desmontaje parcial de la vivienda, retirando escombros y residuos que podrían servir de refugio para las ratas. Personal sanitario supervisa estas labores y evalúa la necesidad de implementar medidas de control químico o biológico, según la magnitud del problema detectado.
Desde el municipio, se recomendó a los vecinos extremar las precauciones, mantener la limpieza de patios y jardines, y evitar dejar restos de comida al alcance de los animales. Además, se recordó la importancia de notificar cualquier avistamiento de roedores a las autoridades para facilitar la intervención y el monitoreo de la situación.
