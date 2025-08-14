Riesgos para la salud

Preocupación en Bariloche: denuncian un criadero de ratas en una vivienda

Vecinos del barrio Eva Perón alertaron sobre la presencia masiva de roedores que, aseguran, eran alimentados diariamente por un hombre que falleció hace una semana. Las autoridades sanitarias ya intervienen para controlar la situación y evitar riesgos para la salud pública.