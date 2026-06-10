En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo estimado de $6.650 millones para el próximo juego.
De cuánto es el millonario pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 17 26 27 28 33
LA SEGUNDA
00 04 08 09 15 28
REVANCHA
05 12 14 16 33 35
SIEMPRE SALE
09 12 16 21 33 41
En el Siempre Sale fueron 57 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $373.100.000
En tanto, Lotería informó que se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.
Tradicional Primer Sorteo: $2.200.000.000
La Segunda del Quini: $1.200.000.000
La Revancha: $2.600.000.000
El Quini que Siempre Sale: $450.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 14 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.