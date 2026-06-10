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Domingo 14 de junio

De cuánto es el millonario pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe pondrá en juego un pozo estimado de $6.650 millones para el próximo juego.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 17 26 27 28 33

LA SEGUNDA

00 04 08 09 15 28

REVANCHA

05 12 14 16 33 35

SIEMPRE SALE

09 12 16 21 33 41

En el Siempre Sale fueron 57 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $373.100.000

Fuente: Lotería de Santa FevFuente: Lotería de Santa Fev

En tanto, Lotería informó que se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $2.200.000.000

La Segunda del Quini: $1.200.000.000

La Revancha: $2.600.000.000

El Quini que Siempre Sale: $450.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 14 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 10 de junio

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