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Miércoles 10 de junio

A cuánto asciende el millonario pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un apostador acertó las seis cifras de La Segunda y se llevó más de $1.416 millones. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo, durante el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes se llevó el pozo total de la modalidad "La Segunda" por la suma de más de $1.416 millones.

El nuevo millonario acertó a los números 03-06-08-20-21-29.

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

07 13 17 27 29 41

REVANCHA

12 17 22 32 39 42

SIEMPRE SALE

12 21 23 31 41 45

En el Siempre Sale fueron 24 los ganadores, con 5 aciertos a lo largo y ancho de todo el país, que se repartieron el pozo de más de $494.100.000.

Quini 6 7 de junio

En tanto, el próximo sorteo ofrece 5.600 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.765.000.000

La Segunda: $1.165.000.000

Revancha: $2.070.000.000

Siempre Sale: $400.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 10 de junio a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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