Este domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador de la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acertó las seis cifras y se llevó el pozo increíble de la modalidad “Tradicional El Primero” por más de $1.852 millones.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este domingo, un ganador acertó las seis cifras del Tradicional y ganó más de $1.852 millones. Por su parte, Lotería de Santa Fe ya adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que jugó fueron 01-16-25-29-37-43.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
LA SEGUNDA
20 21 34 35 38 39
REVANCHA
08 09 10 17 21 32
SIEMPRE SALE
07 14 31 36 42 45
En el Siempre Sale, fueron 266 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $496.300.000.
Por otra parte, Lotería adelantó que el próximo sorteo ofrece 6.690 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.170.000.000
La Segunda: $2.700.000.000
Revancha: $2.140.000.000
Siempre Sale: $480.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 11 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.