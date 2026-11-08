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Miércoles 11 de noviembre

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un ganador acertó las seis cifras del Tradicional y ganó más de $1.852 millones. Por su parte, Lotería de Santa Fe ya adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
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Este domingo, en el sorteo de Quini 6, un apostador de la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acertó las seis cifras y se llevó el pozo increíble de la modalidad “Tradicional El Primero” por más de $1.852 millones.

Los números que jugó fueron 01-16-25-29-37-43.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

LA SEGUNDA

20 21 34 35 38 39

REVANCHA

08 09 10 17 21 32

SIEMPRE SALE

07 14 31 36 42 45

En el Siempre Sale, fueron 266 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $496.300.000.

Por otra parte, Lotería adelantó que el próximo sorteo ofrece 6.690 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Tradicional Primer Sorteo: $1.170.000.000

La Segunda: $2.700.000.000

Revancha: $2.140.000.000

Siempre Sale: $480.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 11 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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Quini 6 Resultados
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