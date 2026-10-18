Este domingo, en el sorteo de Quini 6, dos apostadores con seis aciertos uno de la localidad de Rivadavia, provincia de San Juan, y el otro de la localidad de Carcarañá, provincia de Santa Fe se repartieron el pozo increíble de la modalidad “Tradicional Primer Sorteo” por más de $2.800 millones.
De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo de Quini 6
Este domingo hubo dos ganadores con seis aciertos en el Tradicional. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los nuevos felices millonarios acertaron a los números 07-09-11-17-25-31.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
LA SEGUNDA
04 10 16 21 27 38
REVANCHA
01 05 26 40 41 43
SIEMPRE SALE
01 10 19 25 37 44
Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 30 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $507.100.000.
El próximo sorteo, en tanto, ofrece $7.600 millones, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo $1.100.000.000
La Segunda: $1.165.000.000
Revancha: $4.755.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 21 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.