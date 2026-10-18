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Miércoles 21 de octubre

De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo de Quini 6

Este domingo hubo dos ganadores con seis aciertos en el Tradicional. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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Este domingo, en el sorteo de Quini 6, dos apostadores con seis aciertos uno de la localidad de Rivadavia, provincia de San Juan, y el otro de la localidad de Carcarañá, provincia de Santa Fe se repartieron el pozo increíble de la modalidad “Tradicional Primer Sorteo” por más de $2.800 millones.

Los nuevos felices millonarios acertaron a los números 07-09-11-17-25-31.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

LA SEGUNDA

04 10 16 21 27 38

REVANCHA

01 05 26 40 41 43

SIEMPRE SALE

01 10 19 25 37 44

Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 30 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $507.100.000.

El próximo sorteo, en tanto, ofrece $7.600 millones, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo $1.100.000.000

La Segunda: $1.165.000.000

Revancha: $4.755.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 21 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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