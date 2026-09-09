#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Domingo 13 de septiembre

A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Lotería de Santa Fe adelantó el monto de los premios para siguiente juego.

El próximo sorteo del Quini 6 tendrá un pozo estimado de $12.000 millones. Foto: Manuel FabatiaEl próximo sorteo del Quini 6 tendrá un pozo estimado de $12.000 millones. Foto: Manuel Fabatia
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Lotería de Santa Fe informó que, tras el sorteo realizado este miércoles 9 de septiembre, las principales modalidades del Quini 6 quedaron vacantes y el monto acumulado volvió a crecer de cara al próximo concurso.

Quini 6 9 de septiembre.Quini 6 9 de septiembre.

En concreto, el pozo acumulado total asciende a 14.450 millones de pesos para el sorteo que se realizará el próximo domingo 13 de septiembre a las 21.15, en la sala oficial de Lotería de Santa Fe.

Los números del sorteo

Tradicional (Vacante)

10 - 19 - 22 - 29 - 36 - 43

La Segunda (Vacante)

03 - 10 - 24 - 28 - 32 - 45

Revancha (Vacante)

00 - 08 - 20 - 23 - 24 - 32

Siempre Sale (16 ganadores)

01 - 09 - 21 - 30 - 35 - 41

Extra (501 ganadores)

00 - 03 - 08 - 10 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 29 - 32 - 36 - 37 - 39 - 43 - 45

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro