Lotería de Santa Fe informó que, tras el sorteo realizado este miércoles 9 de septiembre, las principales modalidades del Quini 6 quedaron vacantes y el monto acumulado volvió a crecer de cara al próximo concurso.
Domingo 13 de septiembre
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe adelantó el monto de los premios para siguiente juego.
El próximo sorteo del Quini 6 tendrá un pozo estimado de $12.000 millones. Foto: Manuel Fabatia
Quini 6 9 de septiembre.
En concreto, el pozo acumulado total asciende a 14.450 millones de pesos para el sorteo que se realizará el próximo domingo 13 de septiembre a las 21.15, en la sala oficial de Lotería de Santa Fe.
Los números del sorteo
Tradicional (Vacante)
10 - 19 - 22 - 29 - 36 - 43
La Segunda (Vacante)
03 - 10 - 24 - 28 - 32 - 45
Revancha (Vacante)
00 - 08 - 20 - 23 - 24 - 32
Siempre Sale (16 ganadores)
01 - 09 - 21 - 30 - 35 - 41
Extra (501 ganadores)
00 - 03 - 08 - 10 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 28 - 29 - 32 - 36 - 37 - 39 - 43 - 45
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