Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Sorteo del miércoles 13 de agosto

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $209 millones en el Quini 6

Acertó los seis números del Siempre Sale, con la jugada 08 09 12 17 35 36.

La jugada ganadora se realizó en una localidad del norte santafesino...
 1:37
Por: 

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles, un feliz apostador se hizo acreedor al premio con seis aciertos de la modalidad “Siempre Sale” adjudicándose más de $209 millones con una apuesta realizada en la localidad de Tartagal, provincia de Santa Fe.

Los números de la noche fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO → 16-18-20-22-28-31

LA SEGUNDA → 01-02-17-23-33-43

REVANCHA → 03-11-12-29-39-40

SIEMPRE SALE → 08-09-12-17-35-36

Los pozos estimados para el próximo sorteo son:

Tradicional Primer Sorteo: $1.450.000.000

La Segunda: $1.800.000.000

Revancha: $400.000.000

Siempre Sale: $245.000.000

Extra: $105.000.000

El próximo sorteo será el domingo 17 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 13 de Agosto

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Vera

