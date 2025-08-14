De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $209 millones en el Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles, un feliz apostador se hizo acreedor al premio con seis aciertos de la modalidad “Siempre Sale” adjudicándose más de $209 millones con una apuesta realizada en la localidad de Tartagal, provincia de Santa Fe.
Los números de la noche fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO → 16-18-20-22-28-31
LA SEGUNDA → 01-02-17-23-33-43
REVANCHA → 03-11-12-29-39-40
SIEMPRE SALE → 08-09-12-17-35-36
Los pozos estimados para el próximo sorteo son:
Tradicional Primer Sorteo: $1.450.000.000
La Segunda: $1.800.000.000
Siempre Sale: $245.000.000
El próximo sorteo será el domingo 17 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
